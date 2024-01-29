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'Yalan haberin yaygınlaşma hızı, doğrunun hızından kat kat fazla oluyor'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yalan bir haberin yaygınlaşma hızının doğrunun hızından kat kat fazla olduğunu belirtip, "Özellikle dijital mecralarda bu hız daha da artıyor. Yalan haber, bugün dünyada bir güvenlik sorunu olarak tartışılıyor. Çeşitli ülkeler yalan habere karşı farklı çalışmalar gerçekleştiriyor" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 17:12, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 17:14
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'Yalan haberin yaygınlaşma hızı, doğrunun hızından kat kat fazla oluyor'

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 8'inci Tematik Kış Kampı kapsamında 'Yeni Medya ve İletişim' semineri, Kredi ve Yurtlar Kurumu Sosyal Tesisleri'ndeki konferans salonunda yapıldı. Seminere RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Haluk Tayyip Yetim, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ve öğrenciler katıldı. RTÜK Başkan Şahin, gençlerin medya kullanımı ve RTÜK hakkında yaptığı açılış konuşmasında, medyanın kamuoyunu doğru bilgilendirmesine işaret etti; halkın iradesine, milli egemenliğe karşı herhangi bir karşı pozisyonda olmaması gerektiğini söyledi. Şahin, RTÜK olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk medyasını ve Türk insanını her türlü olumsuzluktan korumak adına çalışma yürüttüklerini belirterek, "Hakkında en fazla dezenformasyon yapılan kurumlardan biri, hiç şüphesiz RTÜK'tür. Fakat tüm bu sistematik kampanyalara karşı hukuk çerçevesinde sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

'GÜVENLİK SORUNU OLARAK TARTIŞILIYOR'

Tüm bilimsel çalışmaların ve pratik olarak da gözlemlerin yalan bir haberin yaygınlaşma hızının doğrunun hızından kat kat fazla olduğunu gösterdiğini ifade eden Şahin, "Özellikle dijital mecralarda bu hız daha da artıyor. Yalan haber, bugün dünyada bir güvenlik sorunu olarak tartışılıyor. Çeşitli ülkeler yalan habere karşı farklı çalışmalar gerçekleştiriyor. İngiltere'de hükümet toplumun dijital platformların rahatsız edici içeriklerinden korunması, içeriklerin denetlemesi için 'Çevrimiçi Güvenlik Yasası' ile OFCOM'u yetkilendirdi. Almanya ve Fransa da sosyal medya alanında sıkı düzenlemeleri hayata geçirdi" diye konuştu.

'HER 10 GENÇTEN 4'ÜNÜN EKRAN BAĞIMLILIK DÜZEYİ YÜKSEK'

RTÜK'ün gençleri ve onların gelişimlerini ön planda tutan, çıkarlarını gözeten bir tutum izlemeyi görev bildiğini anlatan Şahin, "RTÜK'ün Gençlerin Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık Araştırması çok önemli veriler, ortaya koydu. 15-21 yaş grubundaki 6 bin 626 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada, gençlerin dijital okuryazarlığına yönelik yapılan çalışma neticesinde araştırmaya katılanların yüzde 35,6'sının az, yüzde 35'inin orta ve yüzde 29,4'ünün yüksek dijital okuryazarlık seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılanların ekran bağımlılık düzeylerine dair yapılan inceleme neticesinde yüzde 37,1'inin yüksek, yüzde 26,9'unun orta, yüzde 36'sının ise az düzeyde ekran bağımlılığı olduğu saptanmıştır. Buna göre her 10 gençten 4'ünün ekran bağımlılık düzeyi yüksektir. Araştırmamızda alt sosyoekonomik gruplara mensup ailelerin çocuklarının dijital bağımlılığının daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır" dedi.

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