Carlo Ancelotti'nin Arda Güler planı

'Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü' imzalandı
'Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü' imzalandı
%0 Faizli Masrafsız 30.000 TL!
%0 Faizli Masrafsız 30.000 TL!
Sponsorlu İçerik
20 ilde Sibergöz-20 operasyonu: 64 gözaltı
20 ilde Sibergöz-20 operasyonu: 64 gözaltı
Uzayda 9. deney: Gezeravcı 'MESSAGE' deneyine başladı
Uzayda 9. deney: Gezeravcı 'MESSAGE' deneyine başladı
Türkiye Uzay Ajansı yeni 'Deney Sözlüğü'nü paylaştı
Türkiye Uzay Ajansı yeni 'Deney Sözlüğü'nü paylaştı
PKK'nın şehir yapılanmasına darbe: YPS'nin sorumlusu yakalandı
PKK'nın şehir yapılanmasına darbe: YPS'nin sorumlusu yakalandı
AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi yarın açıklanacak
AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi yarın açıklanacak
Yargıtay, 'evin tesisatındaki eskimeden kiracıyı sorumlu tutan' kararı bozdu
Yargıtay, 'evin tesisatındaki eskimeden kiracıyı sorumlu tutan' kararı bozdu
Bakan Fidan'dan uluslararası kamuoyuna Gazze çağrısı
Bakan Fidan'dan uluslararası kamuoyuna Gazze çağrısı
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
Bakan Yusuf Tekin açıkladı: Devamsızlığa af yok!
Bakan Yusuf Tekin açıkladı: Devamsızlığa af yok!
Türk-İş Başkanı Atalay'dan kamu işçisine ek zam açıklaması
Türk-İş Başkanı Atalay'dan kamu işçisine ek zam açıklaması
Ankara'da simit 10 liradan satılmaya devam edecek
Ankara'da simit 10 liradan satılmaya devam edecek
YÖK ile MASAK'tan üniversite öğrencileri için işbirliği
YÖK ile MASAK'tan üniversite öğrencileri için işbirliği
'Siyasette parolamız vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermektir'
'Siyasette parolamız vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermektir'
Bakan Bayraktar'dan doğal gaz müjdesi! 15 milyon haneye yetecek
Bakan Bayraktar'dan doğal gaz müjdesi! 15 milyon haneye yetecek
Varlıklı kesim artık gelirden daha çok pay alıyor
Varlıklı kesim artık gelirden daha çok pay alıyor
İlgezdi'den 'İmamoğlu'na tepki: Hangi hakla bu yetkiyi kullanıyor?
İlgezdi'den 'İmamoğlu'na tepki: Hangi hakla bu yetkiyi kullanıyor?
İhracatın yüzde 51'ini gerçekleştiren üç il deprem tehdidi altında
İhracatın yüzde 51'ini gerçekleştiren üç il deprem tehdidi altında
Astronot Alper Gezeravcı, basın mensuplarının sorularını cevapladı
Astronot Alper Gezeravcı, basın mensuplarının sorularını cevapladı
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Emekli aylığını 20 bin TL'nin üzerine çıkarmanın yolları
Emekli aylığını 20 bin TL'nin üzerine çıkarmanın yolları
Yeni Anayasa vatandaş eksenli olacak
Yeni Anayasa vatandaş eksenli olacak
Üç başkanla görüşüp 'Siz yoksunuz' dedi
Üç başkanla görüşüp 'Siz yoksunuz' dedi
Bakan Yerlikaya: Kilisede silahlı saldırıyı düzenleyen iki zanlı yakalandı
Bakan Yerlikaya: Kilisede silahlı saldırıyı düzenleyen iki zanlı yakalandı
TUA'dan Gezeravcı'nın deneylerine ilişkin yeni sözlük
TUA'dan Gezeravcı'nın deneylerine ilişkin yeni sözlük
Bakan Uraloğlu:Taşıdığımız yolcu sayısı iki katına çıkacak
Bakan Uraloğlu:Taşıdığımız yolcu sayısı iki katına çıkacak
AYM'nin kararı yürürlükte: Evli kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek
AYM'nin kararı yürürlükte: Evli kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek
Bakan Yerlikaya: Saldırıyı yapanları adalete teslim etmek görevimiz
Bakan Yerlikaya: Saldırıyı yapanları adalete teslim etmek görevimiz
Esnafa erken emeklilik ne zaman? Bakan Işıkhan'dan açıklama
Esnafa erken emeklilik ne zaman? Bakan Işıkhan'dan açıklama
Ana sayfaHaberler Spor

Carlo Ancelotti'nin Arda Güler planı

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e güveninin tam olduğu ve fiziksel olarak kendisini geliştirmesi için adım adım ilerlemek istediği öne sürüldü.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 18:54, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 18:50
Yazdır
Carlo Ancelotti'nin Arda Güler planı

Real Madrid, La Liga'nın 22. haftasında Las Palmas'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Eflatun-beyazlılarda Arda Güler, karşılaşmanın 81. dakikasında Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu.

LA LIGA'DA İLK KEZ FORMA GİYDİ

Milli futbolcu Real Madrid formasıyla ilk kez bir La Liga maçında süre aldı.

ARDA'YA GÜVENİ TAM

Marca'nın haberine göre, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda'ya güveninin tam olduğu ve fiziksel olarak kendini geliştirmesi için adım adım ilerlemek istediği belirtildi.

"SABIRLI OLMAMIZ GEREKİYOR"

İtalyan teknik adam, Arda Güler kupa maçında Arandina karşısında ilk kez forma giydikten sonra, "Sahadayken iyi bir seviyede oynadı ancak fiziksel olarak henüz istediğimiz seviyede değil. Ona karşı sabırlı olmamız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

18 yaşındaki genç yıldız, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuş, ancak yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla aylarca forma giyememişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber