Turgut Altınok: Belediye, hepimizin belediyesi olacak

ABB başkan adayı Turgut Altınok ve AK Parti Mamak Belediye başkan adayı Asım Balcı, Mamak ilçesindeki restoranda Alevi federasyonu ve derneklerin temsilcileriyle bir araya geldi. Altınok, Türkiye'nin birçok noktasındaki cemevlerinde hizmetlerinin bulunduğunu belirterek, "Hepimiz biriz. Ön yargıları kıracağız. Maraş'ta da Sivas'ta da Kerbela'da da ciğerimiz yandı. Her yıl Hazreti Hüseyin'in ve ehlibeyitinin şehit edilişi hepimizin yüreğinde kordur. Ama başka Kerbelalar da yaşadık. Kardeşlik ve sevgi tohumlarını hep beraber yeşertmeliyiz. İnşallah güzel işler yapacağız. Her türlü desteği vereceğiz. Sadece burada değil, Türkiye'nin birçok yerindeki cemevlerinde bizim hizmetlerimiz vardır. Bundan da şeref duyuyoruz" diye konuştu.

'SİZLERİ MAHCUP ETMEYECEĞİZ'

Mamak ilçesinde Hüseyingazi Mahallesi'nde bulunan cemevi için ring seferi düzenleyeceklerini ifade eden Altınok, "Yüreğimiz, gönlümüz canlara sonuna kadar açıktır. Seçimden seçime değil her zaman açıktır. Biraz önce il başkanımız Hüseyingazi Cemevi için söyleyeceklerini söyledi. Burası için bir otobüs ringi yapacağız" dedi.

Ankara'yı bir inanç merkezi haline getireceklerini vurgulayan Altınok, Hüseyin Gazi, Hacı Bektaş-ı Veli'nin ülkenin kapısı ve tapusu olduğunu söyledi. Altınok, Cemevi-Alevi irtibat bürosu açacaklarını belirterek, "Belediye, hepimizin belediyesi olacak. Gelin burada el ele, kol kola verelim, Atatürk'ün bize mirası olan bu kadim şehri hep beraber hak ettiği yere taşıyalım. Altınok yola çıktı. Gerisi sizin desteklerinizde. Sizleri mahcup etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sözlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alıntı yaparak devam eden Altınok, "Atatürk ne diyor, 'Vatan sevgisi, vatana hizmetle ölçülür.' Vatanını seven herkes el ele, gönül gönüle verecek. İnşallah inanıyoruz ki Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine doğru da gidiyoruz; uçaklarımızla, İHA'larımızla, SİHA'larımızla gidiyoruz" dedi. Altınok, daha sonra Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti.