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Naci Görür yine uyardı: 7 ilde deprem tehlikesi çok ciddi arttı

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi için bir kez daha uyardı. Fay hatlarını sıralayan Naci Görür, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Hakkari ve Şanlıurfa, Şırnak, Gaziantep'e dikkat çekerek "Tehlike oralarda arttı" dedi.

Haber Giriş : 29 Ocak 2024 20:47, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 21:34
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Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi için yeni uyarılar geldi.

Halk TV'de katıldığı canlı yayında konuşan Prof. Dr. Naci Görür, Güneydoğu için 2 tehlikenin Doğu Anadolu Fayı ve Bitlis-Zagros bindirme kuşağı olduğunu açıkladı. 6 Şubat depremleriyle Arap Levhası'nın kuzeye doğru savrulduğuna dikkat çeken deprem uzmanı, "Kendisi ile Avrasya Levhası arasında Doğu Anadolu'yu sıkıştırdı" dedi.

TEHLİKENİN ARTTIĞI İLLER

"Bu hareketleri yapan Doğu Anadolu Fayı ile Ölüdeniz Fayı'dır" ifadelerini kullanan Görür, "Bingöl Karlıova'dan Kahramanmaraş'tan Hatay'a kadar giden hattır. Asıl orayı oluşturan bu. Dolasıyla bu Adıyaman ve Diyarbakır'a, Hakkari'ye özgü bir fay sisteminin veya tehlike hattının çalışması değil. Aksine tehlike oralarda arttı" uyarısında bulundu.

Görür'ün açıklamaları şöyle:

"Güney Doğu'da deprem üreten 2 tehlike var. Bunlardan biri Doğu Anadolu Fayı, diğeri ise Bitlis-Zagros bindirme kuşağı. Yani Güney Doğu Anadolu'yu sınırlayan dağlık bölge. Adıyaman'dan başlayıp Hakkari'ye kadar giden Arap Platformu'nu sınırlayan dağlık bölge. Orası da bir tektonik kuşaktır. Arap Levhası'yla Doğu Anadolu'nun ve Anadolu'nun levhasının sınırıdır. Bu şekildeki levha sınırı bölgeleri depremler üretirler. Bu son 6 Şubat depremlerinde Arap Levhası kuzeye doğru savruldu. Kendisi ile Avrasya Levhası arasında Doğu Anadolu'yu sıkıştırdı. Anadolu Levhası'nın da biraz Batı'ya kaymasına neden oldu. Bu hareketleri yapan Doğu Anadolu Fayı ile Ölüdeniz Fayı'dır. Bingöl Karlıova'dan Kahramanmaraş'tan Hatay'a kadar giden hattır. Asıl orayı oluşturan bu.

'DAF'A ÇOK YAKIN YERLER'

Dolasıyla bu Adıyaman ve Diyarbakır'a, Hakkari'ye özgü bir fay sisteminin veya tehlike hattının çalışması değil. Aksine tehlike oralarda arttı. Adıyaman, Diyarbakır ve Hakkari kendilerini birinci derecede tehdit eden bindirme kuşağına bağlı bir tehlikeye maruz kalmadılar. Doğu Anadolu Fayı'nın kırılması sonucu etkilendiler.

Adıyaman DAF'a çok yakın etkilendi. Diyarbakır da etkilendi, evler yıkıldı. O kuşaktaki Bitlis, Batman, Diyarbakır, Hakkari ve Şanlıurfa, Şırnak, Gaziantep... DAF ve bindirme hattı levha sınırıyla ilişkili ve onları karakterize ediyor. Dolasıyla hep aktif ve bunlar deprem ürettiği zaman bu bölgeyi etkiler. Bu dediğim DAF'a çok yakın yerlerdeki kentler. Dolasıyla onlar cidden tehlikeli. DAF üzerinde olan deprem bindirmeyi daha tehlikeli hale getirdi."

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