Şarampole devrilen otomobildeki 1 bebek öldü, 3 kişi yaralandı

Polis ve jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındığı kara yolunda, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan 1 yaşındaki A.R.C'nin cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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