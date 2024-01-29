Galatasaray ikinci yarı döndü

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Gaziantep FK'yı konuk etti.

Gaziantep FK, 29. dakikada Arda Kızıldağ ile öne geçti. Galatasaray 72. dakikada Wilfried Zaha ile beraberliği sağladı, 89'da Barış Alper Yılmaz ile öne geçti.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 60 yaptı. Gaziantep FK ise 23 puanda kaldı.