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Trabzonspor'un galibiyet hasreti sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte bordo-mavililer Süper Lig'de çıktığı son 3 maçtan mağlup ayrılarak galibiyet hasretini sürdürdü.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 23:13, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 23:15
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Trabzonspor'un galibiyet hasreti sürüyor

Süper Lig'in 23. Haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu.

Bordo mavililer bu sonuçla birlikte 37 puanla 3. sırada yer alırken, İstanbul ekibi ise puanını 32'ye çıkararak 7. sıraya yükseldi.

ÜST ÜSTE 3 MAĞLUBİYET

Abdullah Avcı'nın öğrencileri Süper Lig'de çıktığı son 4 maçtan 1 beraberlik üst üste 3 mağlubiyetle ayrılarak, galibiyet hasretini sürdürdü.

AYTAÇ'TAN 9 SEZON SONRA İLK

Bu sezon Süper Lig'deki 10. golünü Trabzonspor filelerine gönderen Aytaç Kara, Oscar Scarione'den (2015/16; 11) bu yana Kasımpaşa formasıyla bir sezonda çift haneli gol sayısına ulaşan ilk orta saha oyuncusu oldu.

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