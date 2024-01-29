Şanlıurfa'da babası tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

Karşıyaka Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarı'ndaki Özgür Apartmanı'nda, A.B. ile oğlu İ.H.B. (30) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net