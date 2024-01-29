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Şanlıurfa'da babası tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde babası tarafından tabancayla vurulan kişi, hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 23:33, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 23:34
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Şanlıurfa'da babası tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

Karşıyaka Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarı'ndaki Özgür Apartmanı'nda, A.B. ile oğlu İ.H.B. (30) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında A.B. tabancayla oğluna ateş etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İ.H.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İ.H.B'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şüpheli A.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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