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30 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları

30 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2024 00:03, Son Güncelleme : 30 Ocak 2024 00:05
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30 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ve Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşecek, ASELSAN BAE Ofisi'nin açılışını gerçekleştirecek.

(Abu Dabi)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığı Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Antalya/10.00)

2- TBMM'den

- MHP ve DEM Parti grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmalara ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.

(TBMM/10.45/12.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı ekonomik güven endeksini, 2023 yılı yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile görüşecek, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Başbakan Nikolay Denkov tarafından kabul edilecek.

(Sofya)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın LDLC ASVEL Villeurbanne ekibine konuk olacak.

(Lyon/22.00)

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 17. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Fransa'nın Paris Basketball takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu J Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray Ekmas, Fransa'nın JDA Bourgogne Dijon ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi gruplarının son haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, A Grubu'nda Macaristan'ın DVTK Hun-Therm, ÇBK Mersin ise B Grubu'nda Çekya'nın ZVVZ USK Prag ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/19.00/Mersin19.30)

5- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu ilk maçında VakıfBank, Polonya'nın PGE Rysice takımına konuk olacak.

(Rzessow/22.30)

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