İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi öldü
İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, kayıp 2 kişi için arama çalışması devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2024 07:50, Son Güncelleme : 30 Ocak 2024 08:09
Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, AA muhabirine yaptığı açıklamada Salihleraltı mevkisi açıklarında içinde 10 kişi bulunan balıkçı teknesinin battığını belirtti.
Olay yerine giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin alabora olan teknedeki 5 kişiyi kurtardığını belirten Budan, teknedeki 3 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.
Budan, teknede olduğu belirtilen 2 kişinin kurtarılması için çalışmanın sürdüğünü bildirdi.
Öte yandan, Dikili Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.