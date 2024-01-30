İstanbul'da ibre Kurum'a döndü

Türkiye Gazetesinden Yücel KAYAOĞLU'nun haberine göre: - 2019'da ilk turda 13 bin oyla, ikinci turda ise 800 bin oy farkla seçimi kazanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işi bu seçimler için zora girdi. Şu ana kadar Saadet, İyi Parti ve Zafer Partisi İstanbul için aday çıkardı. Memleket Partisinin adayının ise bu hafta içinde açıklaması bekleniyor. Gözler bir yandan da DEM Parti'nin İstanbul'da izleyeceği stratejiye çevrildi.

AK Parti'de yapılan değerlendirmelere göre, İstanbul'da şu anda ibre Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'dan yana dönmüş durumda. AK Parti kaynakları, İstanbul seçimleri ile ilgili olarak "2019'da yaşadığımız aksaklıkların yüzde 90'ı şu anda yok. Murat Kurum, İl Başkanlığı ve teşkilatla hemen entegre oldu. Her gün sabah namazı ile mesaiye başlıyor. İl başkanı sürekli yanında. Nerede bir aksaklık var, etki analizleri yapılıyor. Anında çözüm üretiliyor. Teşkilatla büyük bir uyum var. İkinci boyut ise en büyük handikapımız bizim için Ekrem İmamoğlu idi. 'Her şey çok güzel olacak' denerek parlatıldı. Tanınmıyordu, gençti. Gezdi, çalıştı, vatandaşın içinde oldu. Rüzgarı da arkasına alarak seçimi kazandı. Şimdi ise bilinmeyen bir yanı yok artık. Herkes gördü kim olduğunu. Şimdi karşısında gece gündüz çalışan, günlerce afet bölgesinde yatıp kalkan, tecrübeli bir isim var. Vatandaş da Kurum'u kabul etti. Kimse Murat Kurum'un İstanbul'da ne işi var demedi" değerlendirmesini yaptı.

"DEM'İN OYU DA YETMEZ"

Muhalefet cephesindeki dağınıklık ve neredeyse bütün partilerin ayrı aday çıkarması da Cumhur İttifakı'nın en büyük avantajı haline geldi. AK Parti kurmayları, diğer partiler aday çıkardığı için İmamoğlu'nun şu andaki oy potansiyelinin yüzde 32 civarında olduğunu savundu. Parti kaynakları "İyi Parti artık kopmuş durumda. İstanbul yerel seçimleri için İyi Parti'nin oy oranı yüzde 4-5 civarında. Yerel seçimlerde bu puan İyi Parti'de kalır, İmamoğlu'na gitmez. DEM'in yerel seçim için İstanbul'daki oranı ise yüzde 10-11 civarında. Ayrıca, DEM aday çıkarmayıp, 'İmamoğlu'nu destekleyin' dese bile, toplu olarak bu seçmen CHP'ye gitmez. Çünkü DEM'in içinde şu anda bir kırılma var, tartışmalar var. Ayrıca CHP, DEM'le açıktan ittifak yaparsa CHP'nin içindeki yüzde 3-4 ulusal- milliyetçi damar da kaçacaktır" görüşünü dile getirdi.