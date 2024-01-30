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Ev alma zorlaşınca inşaat firmaları yeni sisteme geçiş yaptı

Vatandaşın ev sahibi olması yüksek fiyatlar ve kredi maliyetleri nedeniyle zorlaşınca inşaat firmaları yeni sisteme geçiş yaptı. Aşamalı konut edinme sistemiyle, tüketici önce arsayı taksitle alacak, ardından inşaat maliyetini ödeyecek

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 30 Ocak 2024 08:11, Son Güncelleme : 30 Ocak 2024 08:15
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Ev alma zorlaşınca inşaat firmaları yeni sisteme geçiş yaptı


Konut fiyatlarındaki fahiş artışlar, yüksek faiz oranları ve krediye erişim sorunu vatandaşın ev sahibi olmasını imkansız hale getirdi. Hal böyle olunca da inşaat sektörünün önde gelen firmaları yeni sistemler üzerinde çalışarak tüketicinin ev alma hayalini gerçeğe döndürmeye çalışıyor.

Vatandaşın artan fiyatlar karşısında ev borcuna giremediğini gören bazı firmalar aşamalı ev satışı modelini hayata geçirdi. Bu modelde önce arsa payı satılıyor, daha sonra tüketici eğer isterse inşaat maliyetini ödeyerek ev sahibi olabiliyor.


SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Bu modeli hayata geçiren firmaların başında ise Fuzul geliyor. Şirket, Fuzul Topraktan markasıyla aşamalı konut sahibi olma sistemini hayata geçirdi. Sistem şöyle işliyor: Vatandaş önce konutun arsa payını alıyor, sonra inşaat maliyetini de ödeyerek iki aşamada ev sahibi olabiliyor.

Arsa payı 36 aya kadar vadeli ödenebiliyor. İnşaatlar sözleşme tarihinden itibaren 9 ila 18 ay arasındaki tarihte başlıyor. Arsasını alan vatandaş, inşaat başlangıcında inşaat maliyetini peşin veya taksitler halinde ödeyebiliyor. Daireler, inşaat başladıktan sonra 36 ayda teslim ediliyor.

Firma arsayı daha ucuza mal edip, vatandaşa en az yüzde 30 kazandırıyor. İnşaat malzemelerinin maliyetlerinde de yüzde 30'a yakın indirim hedefleniyor. Arsa payını alan vatandaş inşaat sürecinde isterse payını satabiliyor. İnşaat maliyetlerini karşılayamadığında devreye şirket giriyor. Vatandaşa garantörlük sunan şirket, inşaat maliyetlerini tüketici adına ödüyor. Sonrasında şirket evi satışa çıkarıyor. Arsa payı oranınca geliri arsa payı sahibine ödüyor.


FİYATLAR YÜZDE 40 DÜŞÜK OLACAK

Yeni konut edinim modeli üzerinde hazırlık yapan firmalardan birisi de Babacan Yapı. Babacan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, orta gelirliyi ev sahibi yapmak için yeni konut edinim sistemini martta hayata geçireceklerini ve ilk projelerinin Anadolu yakasında olacağını söyledi.

Babacan, "Gayrimenkul sektörünün en önemli maliyeti arsadır. Konut fiyat artışında da en büyük etken arsa maliyeti. Ancak biz bugünün maliyetleri ile bir arsa alıp bu modele girmeyeceğiz. Şirket portföyümüzde, geçmiş yıllarda alınan arsaları kullanacağız. Burada sağlanan fiyat avantajıyla fiyatların yüzde 30-40 daha düşük olması planlanıyoruz" şeklinde konuştu.

YENİ PROJE ARNAVUTKÖY'DE

İlk örnek projeyi Ispartakule'de hayata geçirdiklerini belirten Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, "Başakşehir'de pilot uygulama yaptık. Geçtiğimiz aylarda Ispartakule'de arsa payları 890 bin TL'den başlayan fiyatlarla satıldı. Projemiz yoğun ilgi gördü ve yüzde 70'i iki saatte satıldı. Bu modeli Pendik'e de taşıdık. Pendik projesinde 2+1 dairenin arsa payı 1 milyon 550 bin TL'den başlayan fiyatla satışa çıktı" dedi. Faruk Akbal yeni proje için Arnavutköy'ü radarlarına aldıklarını belirtti.

ARSALARI SATTI, EV YAPACAK

Markalı konut sektöründe arsa satışı odaklı şirket kurarak ilk adımı atan firma Nef olmuştu. Altyapısı hazır arsa satışı yapan Nef Arsa markasıyla sektöre öncülük ettiklerini söyleyen Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, üç yıl önce altyapısı hazır arsa satışına başladıklarını ve 17 arsa projesi geliştirdiklerini belirtti. Bunlardan 10'unda satışların bittiğini ve 4 binin üzerinde tapu teslimi yaptıklarını söyleyen Timur, şimdi bu arsalar üzerinde ev geliştireceklerini belirtti.

SEDA TABAK

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