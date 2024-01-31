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Avukatlıkta geçen süreler yıllık izinde değerlendirilir mi?

Bu yazımızda özel sektörde avukatlıkta geçen sürelerin memurun yıllık izin süresinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hakkında açıklamalarda bulunulacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 31 Ocak 2024 10:03, Son Güncelleme : 31 Ocak 2024 10:29
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Avukatlıkta geçen süreler yıllık izinde değerlendirilir mi?

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/C-3 maddesinde, "Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, mezkur Kanunun 102 nci maddesinde yıllık izin süreleri, 103 üncü maddesinde ise yıllık izinlerin kullanılışı hakkında düzenlemelere yer verilmiştir.

Ayrıca, 6/6/2002 tarihli ve 24777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde, yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınacağı ifade edilmiştir.

Yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,
-Yıllık izin sürelerinin hesabında, statüsü farketmeksizin kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin (memur, sözleşmeli vb.) tamamının yıllık izin süresi hesabında değerlendirileceği,
-Kamu kurumlarında geçmeyen sürelerde ise memurun kazanılmış hak aylığında değerlendirilen hizmet sürelerinin esas alınacağı,
-Avukatlık hizmetleri sınıfında avukat olarak görev yapan kişilerin özel sektörde avukatlıkta geçirdikleri sürelerden kayıtlı (sigortalı) olarak geçen sürelerinin (memuriyette geçirilmiş sayılan süre kadar) 657 sayılı Kanunun ilgili hükmü gereğince kazanılmış hak aylığında geçen sürelerden sayılması sebebiyle yıllık izin süresine esas şekilde ele alınması gerektiği,
-İlgililerin intibak işlemlerinin anılan Kanundaki süreler esas alınarak yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

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