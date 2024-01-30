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Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Gece yarısı 1 lira 38 kuruş zamlanan motorine bu gece yarısı bir zam daha geliyor. Motorine bu gece yarısı 1 lira 40 kuruş, benzine de 2 TL zam gelecek.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 30 Ocak 2024 09:04, Son Güncelleme : 30 Ocak 2024 09:05
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Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Yüksek enflasyon, vergilerde yaşanan artış ve küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Motorine gece yarısı 1 lira 38 kuruş zam geldi. Bu zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 42,90 TL'ye, Ankara'da ise 42,32 TL'ye, İzmir'de 42.58 TL'ye yükseldi.

Motorine 24 saat geçmeden ikinci bir zam haberi daha geldi. Sektör kaynaklarına göre; motorine bu gece yarısı 1 lira 40 kuruş daha zam geliyor. Böylece motorinin litresi 44 lirayı bulacak.

Böylece litresi halihazırda 41 liranın üzerinde olan mazot fiyatı tarihinde ilk kez 43 liranın üzerine yükseldi.

Benzine de zam geliyor

Birgün'ün haberine göre, bu gece yarısı (31 Ocak 2024) itibar ile benzine de 2 TL dolayında zam öngörülüyor.

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