Bölücü terör örgütüne yönelik geçen yıl yapılan operasyonlarda 923 terörist etkisiz hale getirildi

Çiçeksepeti'ne rekabet soruşturması açıldı
Çiçeksepeti'ne rekabet soruşturması açıldı
Enerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!
Enerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!
Sponsorlu İçerik
Başkentte ByLock kullanıcısı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Başkentte ByLock kullanıcısı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na randevu vermiyor
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na randevu vermiyor
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Ev alma zorlaşınca inşaat firmaları yeni sisteme geçiş yaptı
Ev alma zorlaşınca inşaat firmaları yeni sisteme geçiş yaptı
Sekiz başlıkta toplumun bütün kesimlerine müjde
Sekiz başlıkta toplumun bütün kesimlerine müjde
İstanbul'da ibre Kurum'a döndü
İstanbul'da ibre Kurum'a döndü
İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi öldü
İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi öldü
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay oldu
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay oldu
'Türkiye 100 Yılı hazırlığını tamamladıktan sonra emaneti sizlere bırakacağız'
'Türkiye 100 Yılı hazırlığını tamamladıktan sonra emaneti sizlere bırakacağız'
Naci Görür yine uyardı: 7 ilde deprem tehlikesi çok ciddi arttı
Naci Görür yine uyardı: 7 ilde deprem tehlikesi çok ciddi arttı
700 bin kamu işçisi ek zam alacak! Bakan Işıkhan duyurdu
700 bin kamu işçisi ek zam alacak! Bakan Işıkhan duyurdu
20 ilde Sibergöz-20 operasyonu: 64 gözaltı
20 ilde Sibergöz-20 operasyonu: 64 gözaltı
Uzayda 9. deney: Gezeravcı 'MESSAGE' deneyine başladı
Uzayda 9. deney: Gezeravcı 'MESSAGE' deneyine başladı
Türkiye Uzay Ajansı yeni 'Deney Sözlüğü'nü paylaştı
Türkiye Uzay Ajansı yeni 'Deney Sözlüğü'nü paylaştı
PKK'nın şehir yapılanmasına darbe: YPS'nin sorumlusu yakalandı
PKK'nın şehir yapılanmasına darbe: YPS'nin sorumlusu yakalandı
AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi yarın açıklanacak
AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi yarın açıklanacak
Yargıtay, 'evin tesisatındaki eskimeden kiracıyı sorumlu tutan' kararı bozdu
Yargıtay, 'evin tesisatındaki eskimeden kiracıyı sorumlu tutan' kararı bozdu
Bakan Fidan'dan uluslararası kamuoyuna Gazze çağrısı
Bakan Fidan'dan uluslararası kamuoyuna Gazze çağrısı
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
Bakan Yusuf Tekin açıkladı: Devamsızlığa af yok!
Bakan Yusuf Tekin açıkladı: Devamsızlığa af yok!
Türk-İş Başkanı Atalay'dan kamu işçisine ek zam açıklaması
Türk-İş Başkanı Atalay'dan kamu işçisine ek zam açıklaması
Ankara'da simit 10 liradan satılmaya devam edecek
Ankara'da simit 10 liradan satılmaya devam edecek
YÖK ile MASAK'tan üniversite öğrencileri için işbirliği
YÖK ile MASAK'tan üniversite öğrencileri için işbirliği
'Siyasette parolamız vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermektir'
'Siyasette parolamız vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermektir'
Bakan Bayraktar'dan doğal gaz müjdesi! 15 milyon haneye yetecek
Bakan Bayraktar'dan doğal gaz müjdesi! 15 milyon haneye yetecek
Varlıklı kesim artık gelirden daha çok pay alıyor
Varlıklı kesim artık gelirden daha çok pay alıyor
İlgezdi'den 'İmamoğlu'na tepki: Hangi hakla bu yetkiyi kullanıyor?
İlgezdi'den 'İmamoğlu'na tepki: Hangi hakla bu yetkiyi kullanıyor?
İhracatın yüzde 51'ini gerçekleştiren üç il deprem tehdidi altında
İhracatın yüzde 51'ini gerçekleştiren üç il deprem tehdidi altında
Ana sayfaHaberler Terör

Bölücü terör örgütüne yönelik geçen yıl yapılan operasyonlarda 923 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında bölücü terör örgütüne yönelik 3 bin 911 şehir, 19 bin 682 kırsal operasyon düzenlendi, bu operasyonlarda 923 terörist etkisiz hale getirildi- Bu dönemde 124'ü bombalı olmak üzere 163 eylem önlendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2024 09:13, Son Güncelleme : 30 Ocak 2024 09:14
Yazdır
Bölücü terör örgütüne yönelik geçen yıl yapılan operasyonlarda 923 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen yıl bölücü terör örgütüne yönelik 3 bin 911 şehir, 19 bin 682 kırsal operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda 923 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2023 yılında, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimler tarafından bölücü terör örgütü, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütleri başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik operasyonların düzenlendiğini ve düzenlenmeye de devam edildiğini belirtti.

Operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemizin birlik ve beraberliğine kast eden hainlere asla göz açtırmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, biz Türkiye'nin huzuru diyoruz. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara, teröristlere ve onların işbirlikçilerine, ulusal olsun uluslararası olsun suç odaklarına, birlik ve beraberliğimize kastedenlere asla ama asla göz açtırmayacağız."

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında bölücü terör örgütüne yönelik 3 bin 911 şehir, 19 bin 682 kırsal operasyon düzenlendi, bu operasyonlarda 923 terörist etkisiz hale getirildi, 7 bin 716 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 1555'i tutuklandı ve 1683'ü hakkında da adli kontrol kararı verildi.

FETÖ'ye yönelik 6 bin 775 operasyon yapıldı, 9 bin 639 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 1689'u tutuklandı ve 1677'si hakkında da adli kontrol kararı uygulandı.

DEAŞ'a yönelik 1500 operasyon düzenlendi, 2800 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 738'i tutuklandı, 650'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sol terör örgütlerine düzenlenen 358 operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi, 737 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 97'si tutuklanırken, 207'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 8'i kırmızı, biri mavi, 2'si yeşil, 16'sı turuncu, 37'si gri kategoride olmak üzere 64'ü sözde üst düzeydi.

Ayrıca bu dönemde 124'ü bombalı olmak üzere 163 eylem önlendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber