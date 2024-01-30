Saplantılı hayranı şarkıcı Teoman'a bakkalda pusu kurdu



Ünlü şarkıcı Teoman, kendisini sosyal medyadan sürekli rahatsız eden, ayrıca ev adresini öğrenen hayranı A.A.'yı savcılığa şikayet etti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre; A.A. adlı kadın, sosyal medyada Teoman'la ilgili taciz boyutuna varan mesajlar paylaşıyordu.

SAPLANTININ BOYUTU ARTTI

A.A. soyadını değiştirerek Teoman'ın soyadı olan 'Yakupoğlu'nu kullanmaya başladı. Sosyal medyada yalnızca Teoman'la ilgili içerikler paylaşan A.A, şarkıcının paylaşımlarının altına da "Cumartesi geleceğim, evde ol", "Canım seni görmek istiyor" şeklinde yorumlar yapmıştı.

Saplantılı hayran daha önce de Teoman'ı, şoförüyle ilgili olarak "Serkan Koç'u dizginle, yoksa sen bilirsin" diyerek tehdit etmişti.

Ünlü şarkıcıyla ilgili cinsel içerikli beyanlarla asılsız iddialarda da bulunan A.A., aleyhine korunma kararı olmasına rağmen, "Hakim bey bu şahsın beni kendine aşık etmeye çalışması çok aşikar. Nikah şahidim olur musunuz?" şeklindeki konuşmalarla tacizlerini sürdürdü.

Teoman'ın avukatı şikayet dilekçesinde; A.A.'nın, Teoman'ı görmek için ünlü şarkıcının oturduğu bölgedeki market ve bakkallarda adeta pusuya yattığını, hayranlıktan çok takıntılı bir ruh hali içerisinde olduğunu belirterek "Şüpheli, ısrarlı ve planlı şekilde müvekkilin huzur ve sükünunu bozmuştur. Müvekkili ısrarla takip eden A.A'nın bu davranışı taciz boyutuna ulaşmıştır.

Müvekkil, dışarıya çıktığında sürekli A.A. ile karşılaşma korkusu içinde yaşamaktadır. Sürekli izlenildiği düşüncesine giren müvekkil, can güvenliğinden ciddi derecede endişe duymaktadır. Bu nedenle kendisinden şikayetçiyiz" dedi.

Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.,

Armağan YILMAZ