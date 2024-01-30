Altının gramı 1986 liradan işlem görüyor

Çiçeksepeti'ne rekabet soruşturması açıldı
Çiçeksepeti'ne rekabet soruşturması açıldı
Enerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!
Enerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!
Sponsorlu İçerik
Başkentte ByLock kullanıcısı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Başkentte ByLock kullanıcısı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na randevu vermiyor
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na randevu vermiyor
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Ev alma zorlaşınca inşaat firmaları yeni sisteme geçiş yaptı
Ev alma zorlaşınca inşaat firmaları yeni sisteme geçiş yaptı
Sekiz başlıkta toplumun bütün kesimlerine müjde
Sekiz başlıkta toplumun bütün kesimlerine müjde
İstanbul'da ibre Kurum'a döndü
İstanbul'da ibre Kurum'a döndü
İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi öldü
İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi öldü
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay oldu
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay oldu
'Türkiye 100 Yılı hazırlığını tamamladıktan sonra emaneti sizlere bırakacağız'
'Türkiye 100 Yılı hazırlığını tamamladıktan sonra emaneti sizlere bırakacağız'
Naci Görür yine uyardı: 7 ilde deprem tehlikesi çok ciddi arttı
Naci Görür yine uyardı: 7 ilde deprem tehlikesi çok ciddi arttı
700 bin kamu işçisi ek zam alacak! Bakan Işıkhan duyurdu
700 bin kamu işçisi ek zam alacak! Bakan Işıkhan duyurdu
20 ilde Sibergöz-20 operasyonu: 64 gözaltı
20 ilde Sibergöz-20 operasyonu: 64 gözaltı
Uzayda 9. deney: Gezeravcı 'MESSAGE' deneyine başladı
Uzayda 9. deney: Gezeravcı 'MESSAGE' deneyine başladı
Türkiye Uzay Ajansı yeni 'Deney Sözlüğü'nü paylaştı
Türkiye Uzay Ajansı yeni 'Deney Sözlüğü'nü paylaştı
PKK'nın şehir yapılanmasına darbe: YPS'nin sorumlusu yakalandı
PKK'nın şehir yapılanmasına darbe: YPS'nin sorumlusu yakalandı
AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi yarın açıklanacak
AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi yarın açıklanacak
Yargıtay, 'evin tesisatındaki eskimeden kiracıyı sorumlu tutan' kararı bozdu
Yargıtay, 'evin tesisatındaki eskimeden kiracıyı sorumlu tutan' kararı bozdu
Bakan Fidan'dan uluslararası kamuoyuna Gazze çağrısı
Bakan Fidan'dan uluslararası kamuoyuna Gazze çağrısı
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
Bakan Yusuf Tekin açıkladı: Devamsızlığa af yok!
Bakan Yusuf Tekin açıkladı: Devamsızlığa af yok!
Türk-İş Başkanı Atalay'dan kamu işçisine ek zam açıklaması
Türk-İş Başkanı Atalay'dan kamu işçisine ek zam açıklaması
Ankara'da simit 10 liradan satılmaya devam edecek
Ankara'da simit 10 liradan satılmaya devam edecek
YÖK ile MASAK'tan üniversite öğrencileri için işbirliği
YÖK ile MASAK'tan üniversite öğrencileri için işbirliği
'Siyasette parolamız vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermektir'
'Siyasette parolamız vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermektir'
Bakan Bayraktar'dan doğal gaz müjdesi! 15 milyon haneye yetecek
Bakan Bayraktar'dan doğal gaz müjdesi! 15 milyon haneye yetecek
Varlıklı kesim artık gelirden daha çok pay alıyor
Varlıklı kesim artık gelirden daha çok pay alıyor
İlgezdi'den 'İmamoğlu'na tepki: Hangi hakla bu yetkiyi kullanıyor?
İlgezdi'den 'İmamoğlu'na tepki: Hangi hakla bu yetkiyi kullanıyor?
İhracatın yüzde 51'ini gerçekleştiren üç il deprem tehdidi altında
İhracatın yüzde 51'ini gerçekleştiren üç il deprem tehdidi altında
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının gramı 1986 liradan işlem görüyor

Çeyrek altın 3 bin 320 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 530 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2024 10:29, Son Güncelleme : 30 Ocak 2024 10:30
Yazdır
Altının gramı 1986 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1986 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,03 yükselişle 1982 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1986 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 320 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 530 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 2 bin 34 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisinin emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu belirterek, yarın ABD Merkez Bankasının (Fed) açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Fed'in yarın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikler varlığını koruyor.

Buna göre, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın martta yüzde 50 ihtimalle faiz indirimlerine başlayabileceği öngörülürken, martta da politika faizinin sabit bırakılması halinde mayıstaki toplantıda faiz indirimlerinin başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Söz konusu gelişmelerle tahvil piyasalarında dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, gerileyen tahvil faizlerinden de destek alan altının ons fiyatı 2 bin 33 dolarla son 15 günün en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da büyüme ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 30 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber