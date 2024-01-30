TÜBA-GEBİP ve TESEP'in 2024 yılı ödülleri için başvurular başladı

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ödül programları için son başvuru tarihi 18 Mart olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 2001 yılından bu yana yürütülen TÜBA-GEBİP kapsamında, farklı bilim alanlarında, 644 üstün başarılı genç bilim insanının, 2008'den bu yana yürütülen TÜBA-TESEP kapsamında da 238 Türkçe bilimsel eserin ödüllendirildiğini ifade etti.

Bilimin öneminin kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamanın ve bilim insanlığını özendirmek için ödüller vermenin TÜBA'nın asli görevleri arasında olduğunu belirten Şeker, üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan genç bilim insanlarını, araştırmalarında ve kendi araştırma gruplarını geliştirmede desteklemek ve ülkedeki genç bilim insanlarını üstün başarılı araştırmalara özendirmek amacıyla yürütülen TÜBA-GEBİP'in gelenekselleştiğine dikkati çekti.

Şeker, TÜBA-GEBİP kapsamında 4. kez sahibini bulacak "Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Eczacılık GEBİP Özel Ödülü"nün, "eczacılık alanında bilimsel araştırma, proje ve çalışmaları" olan bilim insanına takdim edileceğini bildirdi.

TESEP ödüllerinin ise Türkiye kaynaklı bilimsel çalışmaları ve Türkçe yayınları özendirici ve artırıcı bir etki gösterdiğini kaydeden Şeker, belirli bilim alanlarında yayımlanan eserler için de Türk bilim insanları veya öncelikli konular adına "özel ödül" verilebileceğini ifade etti.

Akademinin pek çok ödül programını aynı anda, özen ve titizlikle yürüttüğünün altını çizen Şeker, program süreçlerinde, Akademinin de üyesi olan, çok sayıda bilim insanının yoğun emek harcadığına işaret etti.

- Ödül ve destekler

TÜBA-GEBİP Ödülü sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl için 125 bin liranın yanı sıra ayrıca her yıl, tez aşamasındaki lisansüstü öğrencilerinin çalışmalarında kullanılmak üzere 25 bin lira, uluslararası nitelikteki bilimsel çalışmalar kapsamında düzenleyecekleri ulusal ve uluslararası toplantılar için ise 20 bin liraya kadar ilave mali destek ve Akademi üyelerince bilimsel danışmanlık desteği sağlanıyor.

Ayrıca, ilk 3 yıldan sonraki 5 yıl boyunca yılda bir kez yurt dışı bilimsel toplantılara ve etkinliklere katılım desteği olarak Avrupa ülkeleri için 25 bin lira, Avrupa dışı ülkeler için 35 lira verilecek.

TESEP kapsamında ise telif eserler için 70 bin lira ve Jüri Özel Ödülü olarak ise telif eserlerde 40 bin lira ödül takdim edilecek.