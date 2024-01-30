Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nin açılışını yaptı

Tunç Soyer'den CHP'deki aday belirleme sürecine tepki
Tunç Soyer'den CHP'deki aday belirleme sürecine tepki
Enerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!
Enerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!
Sponsorlu İçerik
'Türk yargısını yıpratmaya müsaade etmememiz lazım'
'Türk yargısını yıpratmaya müsaade etmememiz lazım'
AK Parti seçim beyannamesini açıkladı
AK Parti seçim beyannamesini açıkladı
AK Parti'den açıklama geldi...Can Atalay'ın vekilliği düşüyor
AK Parti'den açıklama geldi...Can Atalay'ın vekilliği düşüyor
Deprem yargılamasında tahliye edilen Belediye Başkanı yeniden tutuklandı
Deprem yargılamasında tahliye edilen Belediye Başkanı yeniden tutuklandı
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 49 bin 19 lira oldu
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 49 bin 19 lira oldu
Çiçeksepeti'ne rekabet soruşturması açıldı
Çiçeksepeti'ne rekabet soruşturması açıldı
Başkentte ByLock kullanıcısı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Başkentte ByLock kullanıcısı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na randevu vermiyor
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na randevu vermiyor
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Ev alma zorlaşınca inşaat firmaları yeni sisteme geçiş yaptı
Ev alma zorlaşınca inşaat firmaları yeni sisteme geçiş yaptı
Sekiz başlıkta toplumun bütün kesimlerine müjde
Sekiz başlıkta toplumun bütün kesimlerine müjde
İstanbul'da ibre Kurum'a döndü
İstanbul'da ibre Kurum'a döndü
İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi öldü
İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi öldü
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay oldu
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay oldu
'Türkiye 100 Yılı hazırlığını tamamladıktan sonra emaneti sizlere bırakacağız'
'Türkiye 100 Yılı hazırlığını tamamladıktan sonra emaneti sizlere bırakacağız'
Naci Görür yine uyardı: 7 ilde deprem tehlikesi çok ciddi arttı
Naci Görür yine uyardı: 7 ilde deprem tehlikesi çok ciddi arttı
700 bin kamu işçisi ek zam alacak! Bakan Işıkhan duyurdu
700 bin kamu işçisi ek zam alacak! Bakan Işıkhan duyurdu
20 ilde Sibergöz-20 operasyonu: 64 gözaltı
20 ilde Sibergöz-20 operasyonu: 64 gözaltı
Uzayda 9. deney: Gezeravcı 'MESSAGE' deneyine başladı
Uzayda 9. deney: Gezeravcı 'MESSAGE' deneyine başladı
Türkiye Uzay Ajansı yeni 'Deney Sözlüğü'nü paylaştı
Türkiye Uzay Ajansı yeni 'Deney Sözlüğü'nü paylaştı
PKK'nın şehir yapılanmasına darbe: YPS'nin sorumlusu yakalandı
PKK'nın şehir yapılanmasına darbe: YPS'nin sorumlusu yakalandı
AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi yarın açıklanacak
AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi yarın açıklanacak
Yargıtay, 'evin tesisatındaki eskimeden kiracıyı sorumlu tutan' kararı bozdu
Yargıtay, 'evin tesisatındaki eskimeden kiracıyı sorumlu tutan' kararı bozdu
Bakan Fidan'dan uluslararası kamuoyuna Gazze çağrısı
Bakan Fidan'dan uluslararası kamuoyuna Gazze çağrısı
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
Bakan Yusuf Tekin açıkladı: Devamsızlığa af yok!
Bakan Yusuf Tekin açıkladı: Devamsızlığa af yok!
Türk-İş Başkanı Atalay'dan kamu işçisine ek zam açıklaması
Türk-İş Başkanı Atalay'dan kamu işçisine ek zam açıklaması
Ankara'da simit 10 liradan satılmaya devam edecek
Ankara'da simit 10 liradan satılmaya devam edecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde 1166 kişilik kongre, 500 kişilik davet salonları ile çalıştay odaları, sergi, fuaye alanları, televizyon stüdyoları, eğitim odaları ve kütüphanelerin bulunduğunu belirterek, "İnşallah bundan sonra siyaset akademisi gibi eğitimlerimizi istişare ve değerlendirme toplantılarımızı burada rahatça icra edeceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2024 11:47, Son Güncelleme : 30 Ocak 2024 13:26
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nin açılışını yaptı

Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bugün iki sevincin ve heyecanın birlikte yaşandığını ifade etti.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçim Beyannamesi'ni milletle paylaşacaklarını dile getiren Erdoğan, burada Türkiye Yüzyılı'nın belediyecilik vizyonunun tüm detaylarıyla ortaya konulacağını söyledi.

Bundan önce yeni yapılan AK Parti Kongre Merkezi Binası'nın açılışını gerçekleştirmek istediklerini dile getiren Erdoğan, bu eserin teşkilata, şehre, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Hizmet Binası'nın ilk gündün itibaren Söğütözü bölgesinin sembol yapılarından biri olduğunu, kongre merkezinin de aynı şekilde ihtiyacı karşılamanın yanı sıra inşa edildiği çevrenin gözde eserlerinden biri olacağını kaydetti.

- "Otoparktan seminer salonlarına kadar her alanda 'engelsiz' olarak tasarlandı"

Uzun süredir Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı gibi yüksek katılımlı programlarda yer sıkıntısı çektiklerini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kongre merkezimizin hizmete girmesiyle hem mimari hem de kullanım imkanları açısından partimize yakışır bir binaya kavuşmuş olduk. Buranın partimizin mimari anlayışını yansıtan bir eser olmasını istedik. Nitekim kongre merkezimiz sade, cepheleri, geometrik formu, kemerli girişleri sayesinde geçmişle günümüz arasında güçlü bir bağ kurmaktadır. Burayı inşa ederken gelenekle moderni, yerel malzemeler ile gelişmiş teknolojiyi buluşturmaya özellikle gayret ettik. Kongre binamızın bulunduğu çevreyle uyumlu olmasına, etrafındaki diğer yapılarla ahenk içinde olmasına bilhassa hassasiyet gösterdik.

Binamızın bir başka özelliği, giriş çıkışlardan kongre salonuna, otoparktan seminer salonlarına kadar her alanda 'engelsiz' olarak tasarlanmış olmasıdır. Engelli kardeşlerimiz burada hiçbir sorun, sıkıntı ve zorluk yaşamayacak. Merkezimizde toplam 1166 kişilik büyük bir kongre salonu bulunuyor. Buna ilave olarak ayrıca 500 kişilik davet salonu, çalıştay odaları, sergi ve fuaye alanları, televizyon stüdyoları, eğitim odaları, kütüphaneler yer alıyor. İnşallah bundan sonra siyaset akademisi gibi eğitimlerimizi istişare ve değerlendirme toplantılarımızı burada rahatça icra edeceğiz. Kongre binamız aynı zamanda partimizin ortak akla ve istişareye verdiği önemin yeni bir nişanesi olacaktır."

- "Davamızı daha fazla insanımıza anlatacağız"

Teşkilat mensuplarının yanı sıra toplumun farklı kesimleriyle çok daha geniş katılımlı toplantıları burada gerçekleştireceklerini bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Modern, geniş, kullanışlı binalara sahip olmak önemlidir ama aslolan buraları layıkıyla hakkını vererek değerlendirebilmektir. Bizler burada yapacağımız hizmetlerle, eğitimlerle, toplantılarla ve faaliyetlerle kongre merkezimizin hakkını vermeye gayret edeceğiz. İnşallah daha fazla insanımıza ulaşacağız. Davamızı daha fazla sayıda insanımıza anlatacağız. Daha fazla kardeşimizle burada kucaklaşacağız. Parti kadrolarımız arasındaki muhabbeti, dayanışmayı, birlik ve beraberlik ruhunu daha fazla güçlendireceğiz. Türkiye'nin zengin beşeri ve entelektüel hazinesinden daha fazla istifade etmeye çalışacağız."

AK Parti Kongre Merkezi'nin partiye kazandırılmasında emeği geçen tüm dava arkadaşlarını tebrik eden Erdoğan, kuruluşundan bugüne partinin farklı kademelerinde görev alan, bu davaya gönül ve emek verenlere gayretleri, çalışmaları ve fedakarlıkları için şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart seçimlerinde inşallah tekrar sandıklardan gümbür gümbür çıkarak yola devamı Rabb'im bizlere nasip etsin. Kongre merkezimizin tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." dedi.

- "Sıfır atık uyumlu çevreci bina"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongre Merkezi'ni yapılan duanın ardından kurdele keserek açtı. Erdoğan'a açılışta eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Erdoğan, merkezin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Açılış öncesi, basın mensuplarının Kongre Merkezi'nden görüntü almasına izin verildi.

AK Parti Kongre Merkezi binası, mimari tasarım anlamında geleneksel değerlerin orijinal ve modern yorumlanması ile yerli malzemelerin gelişmiş teknoloji kullanılarak işlenmesiyle inşa edildi.

Kongre Salonu'nda üç boyutlu doğal ahşap paneller bulunuyor. Yerel taşların kullanıldığı, özel gereksinimli misafirlerin ihtiyaçları düşünülerek engelsiz bina olarak tasarlanan yapıda, 1166 kişilik kongre salonu, 500 kişilik davet salonu, çalıştay odaları, sergi ve fuaye alanları, TV stüdyoları, eğitim odaları, kütüphane ve çocuk kütüphanesi gibi kullanıcı ihtiyaçlarına göre çeşitlenen faaliyetlerin bir arada gerçekleştirilebileceği alanlar yer alıyor.

"Sıfır Atık Uyumlu" hizmet verecek Kongre Salonu binasında çevreci siyaset anlayışının gereği olarak AK Parti Genel Merkezi'nde ve il başkanlıklarında olduğu gibi atıklar kaynağında ayrı toplanacak ve geri dönüşüme kazandırılacak.

Enerji üretiminde yenilenebilir kaynaklarla desteklenen yapıda, otopark alanının bir bölümü de elektrikli ve emisyonsuz araçlara tahsis edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber