2023-YDUS 2. Dönem sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, 17 Aralık 2023'te yapılan 2023-YDUS 2. Dönem değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Buna göre, anesteziyoloji ve reanimasyon alanı temel soru kitapçığında yer alan 28 numaralı sorunun iptaline karar verilirken, iç hastalıkları testinde yer alan bazı sorulara iptal davası açılmış olması sebebiyle bu alanla ilgili değerlendirmeler yargı kararı sonrasında yapılacak.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığınca, 3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği gereği, sınav tarihi itibarıyla uzmanlık belgesi tescili bulunmadığı bildirilen adayların sınavı geçersiz sayıldı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden kimlik ve şifre bilgileriyle erişebilecek.