Adana'da 9 kişinin yaralandığı trafik kazası araç kamerasında

Sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan Temel A. ve Seray A. ile minibüsteki 7 yolcu yaralanmıştı.

Görüntülerde, kaza sırasında emniyet kemeri takılı olmayan minibüs şoförü ile yolcuların savrulması yer alıyor.

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