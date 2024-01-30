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İzmir'de evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2024 15:02, Son Güncelleme : 30 Ocak 2024 15:08
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İzmir'de evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç öldü

Emmioğlu Mahallesi Refik Sokak'ta müstakil bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evde yapılan incelemede Emre Kuzum'un cansız bedenine ulaşıldı.

Dedesine ait evde yalnız kaldığı öğrenilen Kuzum'un cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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