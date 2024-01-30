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Bahçeli: Zillet tutmadı, ittifakın çatı ismi olarak Türkiye'yi kullanacaklar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP Genel Başkanı'nın 'Türkiye ittifakını' telaffuz etmesi nafile bir gayrettir. Millet İttifakı olmadı, şimdi de Türkiye ittifakı mı kuracaklar? Zillet tutmadı, ittifakın çatı ismi olarak Türkiye'yi kullanacaklar." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2024 15:35, Son Güncelleme : 30 Ocak 2024 15:37
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Bahçeli: Zillet tutmadı, ittifakın çatı ismi olarak Türkiye'yi kullanacaklar

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, pazar günü İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesi'nde yapılan ayin sırasında, iki teröristin düzenlediği silahlı saldırıda bir vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi. Bahçeli, "Bu menfur ve melanet eylemi lanetliyor, vefat eden vatandaşımızın ailesine taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, yabancı uyruklu teröristlerin kısa sürede yakalanmasının, ilerleyen günlerde suikastın sır perdesinin aralanacak olmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Toplumsal huzuru bozmak, iç asayiş ve güvenliği bulandırmak amacıyla zehir ve zillet saçan Türkiye düşmanlarının boş durmadığını ifade eden Bahçeli, gelişmelerin dikkatle takip edilmesi gerektiğine işaret etti. Bahçeli, "31 Mart seçimlerine kadar provokasyon ortamını canlı tutmayı ve ülkemizin sinir uçlarıyla oynamayı planlayan karanlık ellere azami şekilde uyanık olmalıyız." uyarısında bulundu.

"Heba ettikleri yılların altında kalacaklar"

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin Türkiye lehine ortaya çıkan sonucunun perçinlenmesi, yeni yüzyılın aralanan perdelerinin iyice açılmasının 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne birebir bağlı olduğunu ifade eden Bahçeli, demokratik eşiğin kazasız belasız atlatılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin ilerleyiş ve yükseliş momentinin hız kesmeden devam etmesi gerektiğini belirten Bahçeli, MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın bu hedefe kilitlendiğini dile getirdi.

MHP'nin 31 Mart'a canla, başla, heyecanla ve inanmışlıkla hazırlandığını vurgulayan Bahçeli, pazar günü "Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin" temasıyla Mersin Açık Hava Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Mersin'in tıpkı Akdeniz gibi dalgalandığını ve Cumhur İttifakı'nda kenetlendiğini belirten Bahçeli, "Hiç kimse boş hayale kapılmasın. Hiç kimse yanlış hesap yapmasın. Mersin bizim, Türkiye hepimizindir. Mersin'de, demlenmiş CHP'ye ruhsat yoktur. Mersin'e ambargo koyan bölücülere bundan sonra rahat yüzü yoktur. Allah'ın izni ve milletimizin iradesiyle 31 Mart 2024'te, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve tüm ilçe belediyeleri Cumhur İttifakı'nın yönetimine geçecek, diğerleri sadece nal toplayacak, heba ettikleri yılların altında kalacaklardır." diye konuştu.

Bahçeli, Mersin'de şahit olunan coşku ve heyecanın bu hafta sonu Manisa'da da tekerrür etmesini temenni ettiğini söyledi.

31 Mart'ta hıyanetin değil hizmet ve hidayetin kazanacağını belirten Bahçeli, "31 Mart'ta cüzdan ve cukka hesabı yapan curcuna siyaseti değil milli şerefin timsali Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı başarıya ulaşacaktır." dedi.

31 Mart'a kadar durmayacaklarını bildiren Bahçeli, yol haritasını hazırladıklarını, rotayı çizdiklerini belirtti. Engelleri teker teker aşıp ilerleyeceklerinin altını çizen Bahçeli, "Varsın birileri utanmadan, sıkılmadan, vicdanı sızlamadan parti parti dolaşsın, hatta devşirilsin, demlensin, siyasi fırıldağa dönüşsün. Hiç fark etmeyecek, hiç dert ve sorun olmayacaktır. Çırpınışları boşuna, hevesleri beyhudedir. 31 Mart'ta hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz." ifadelerini kullandı.

"PKK bu ittifakın neresinde?"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Eskişehir Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada söylediği "Türkiye ittifakı" sözlerini eleştiren Devlet Bahçeli, bunun nafile bir gayret olduğunu belirtti. Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı'nın 'Türkiye ittifakını' telaffuz etmesi nafile bir gayrettir. Millet İttifakı olmadı, şimdi de Türkiye ittifakı mı kuracaklar? Zillet tutmadı, ittifakın çatı ismi olarak Türkiye'yi kullanacaklar. Gördüğümüz kadarıyla demlenmek CHP yönetimine hiç iyi gelmemiş, şuurunu kaybetmiş, siyasi aklını hepten tüketmiştir. Azgın Türkiye muhalifleriyle Türkiye ittifakı oluşturma gayesi bu sefalet yuvalarının iflah olmaz perişanlığını teyit etmekle kalmamış, aciz ve acınası siyasetlerini de tamamıyla deşifre etmeyi sağlamıştır.

Özgür Bey, taşıma suyla değirmen dönmeyeceğine göre, bu ittifakı kimlerle tesis edeceksiniz? İhanetin dem aldığı bir ittifaka nasıl Türkiye ittifakı demeyi içinize sindireceksiniz? Henüz kendi aranızda katılaşmış ihtilafları ve katran gibi yüzeye çıkmış ikilikleri aşamamışken Türkiye ittifakını seslendirmeniz kara mizah değilse nedir? Kılıçdaroğlu'nun bütün izlerini silmenin, neredeyse ismini ana kapının önüne bırakmanın neresi Türkiye ittifakı? Neresi adamlık? Neresi vefakarlık? Kürsüde gaza gelip kendi kendini alkışlamayı bırak da yüreğin varsa bunları açıkla. PKK bu ittifakın neresinde? Yanında mı yöresinde mi yedeğinde mi?"

"DEM'den medet umanların sonu sandıkta hüsran"

İhanetin ittifakı değil imhasının olduğunu belirten Bahçeli, Türk milletinin ihanetin kökünü kurutacağını, bu kapsamda hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağını ifade etti.

Bahçeli, "DEM'den medet umanların sonu sandıkta hüsrandır. Demlenmiş CHP, açık veya gizli ortakları Türkiye'nin karşısında, biz sonuna kadar yanındayız. Demlenmiş CHP, DEVA, Serok ve diğerleri İmralı canisinin, terörist başı Gülen'in, PKK'nın, Firavun'un, müstevlilerin, sömürgecilerin hizasındadır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı ise mazlumların, gariplerin, emeklilerin, çiftçilerin, işçilerin, esnafların, ülkemizi büyütme, geliştirme ve zenginleştirme mücadelesi veren herkesin arkasındadır." diye konuştu.

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