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Ekonomistlerin ocak enflasyonu beklentisi

Piyasalar ocak ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Reuters anketinde Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) ocak ayında yüzde 6,5 artması, yıllık bazda yüzde 64,5 olması bekleniyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 30 Ocak 2024 17:11, Son Güncelleme : 30 Ocak 2024 17:12
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Ekonomistlerin ocak enflasyonu beklentisi

Enflasyonda ocak ayı rakamları 5 Şubat Pazartesi günü açıklanacak.

Reuters'ın 13 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, TÜFE'nin ocak ayında yüzde 6,5 artması bekleniyor.

Yıllık TÜFE'nin yüzde 64,5 seviyesine sınırlı düşüş göstermesi bekleniyor. Enflasyon 2023'ü yüzde 64,77 düzeyinde tamamlamıştı.

Yıllık enflasyonun 2024'ün sonunda Merkez Bankası'nın tahminlerinin üstünde yüzde 42,2 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Merkez Bankası enflasyon tahminleri yıllık enflasyonun yıl ortasına doğru yüzde 70-75 bandına çıktıktan sonra 2024 yılını yüzde 36 seviyesinde tamamlayacağı yönünde.

Ekonomistler, aylık enflasyondaki sert yükselişin nedeninin yılbaşında birçok ürüne gelen zamların yanı sıra asgari ücrete yapılan yüzde 49 oranındaki zammın hizmet ve üretim sektörlerine olan etkisi olduğunu değerlendiriyor.

Ocak ayında gıda fiyatlarındaki mevsimsel artışın yanı sıra hanehalkı doğalgaz kullanımının artışının da TÜFE'ye etkisi olacağı öngörülüyor.

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyon rakamlarını 5 Şubat Pazartesi saat 10.00'da açıklayacak.

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