YSK, CHP ve Zafer Partisi'nin oy pusulası kura çekimine itirazını reddetti

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için YSK Başkanlığında 27 Ocak Cumartesi günü parti temsilcilerinin katılımıyla kura çekimi yapılmıştı ve partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlenmişti.

Edinilen bilgiye göre, iki partinin ayrı ayrı gönderdiği itiraz dilekçelerini ele alan YSK, itirazları reddetti.

CHP ve Zafer Partisi, YSK'ya siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için yapılan kura çekimine itiraz başvurusunda bulunmuştu.

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