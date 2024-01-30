Biden, Ürdün'deki saldırıya nasıl karşılık verileceğini kararlaştırdı
ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün-Suriye sınırındaki üsse insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıya nasıl karşılık verileceğini kararlaştırdığını söyledi.
Haber Giriş : 30 Ocak 2024 19:14, Son Güncelleme : 30 Ocak 2024 19:15
Biden söz konusu açıklamayı Florida'ya gitmeden önce yaptı. Ancak ABD Başkanı, kararın detaylarını paylaşmadı.
Joe Biden ayrıca, "Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum." dedi.
Ürdün-Suriye sınırındaki "Kule 22" üssüne düzenlenen saldırıda 3 ABD askerinin öldüğü, en az 34 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
ABD, saldırıdan "İran destekli militanları" sorumlu tutmuştu.
Kaynak: Reuters