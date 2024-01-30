Biden, Ürdün'deki saldırıya nasıl karşılık verileceğini kararlaştırdı

Biden söz konusu açıklamayı Florida'ya gitmeden önce yaptı. Ancak ABD Başkanı, kararın detaylarını paylaşmadı.

Joe Biden ayrıca, "Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Ürdün-Suriye sınırındaki "Kule 22" üssüne düzenlenen saldırıda 3 ABD askerinin öldüğü, en az 34 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

ABD, saldırıdan "İran destekli militanları" sorumlu tutmuştu.

Kaynak: Reuters