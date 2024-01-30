Yeniden Refah Partisi'nden ittifak açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıç, 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik hazırlıkların devam ettiğine dikkati çekti. Kamuoyuna duyuracakları seçim beyannamesinde yeni başlıklar görüleceğini dile getiren Kılıç, seçim beyannamelerinde tüm sosyal statüler için yeni bir hayat, güvenli ve huzurlu gelecek vaadi bulunacağını ifade etti.

Kılıç, "10 Şubat'ta yerel seçim beyannamemizi kamuoyu açıklarken bütün büyükşehir il ve ilçe belediye başkan adaylarımızı da kamuoyuyla paylaşmış olacağız." dedi.

Bir gazetecinin seçimlere yönelik ittifak görüşmelerini sorması üzerine Suat Kılıç, şunları kaydetti:

"İttifak görüşmeleri yapıldı, heyetler arasındaki görüşmeler tamamlandı. Bundan sonrası için ittifak görüşmeleri ya da heyetler arasında yeni bir buluşma, yeni bir görüşme yapmaya doğrusu gerek kalmadı. Taraflar söylediler, dinlediler, anladılar ve ayrıldılar. Biz ittifak sürecinin daha fazla uzaması düşüncesinde değiliz. Bu konuda MYK da değerlendirmesini yapmıştır. Genel başkanımız gerekli gördüğü diğer değerlendirme ve istişareleri de yapacaktır ve nihai kararını önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacaktır. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik ittifak arayışlarına ilişkin Yeniden Refah Partisinin görüş ve yaklaşımı Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan tarafından Cuma günü saat 14.30'da İstanbul'da düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacaktır. Dolayısıyla kamuoyunu yeterince meşgul eden bu konudaki görüşümüzü genel başkanımızın yapacağı açıklamayla Türk toplumuyla paylaşmış olacağız."