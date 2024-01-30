Putin'in Rusya'daki başkanlık seçimi öncesinde mal varlığı açıklandı

YSK, CHP ve Zafer Partisi'nin oy pusulası kura çekimine itirazını reddetti
YSK, CHP ve Zafer Partisi'nin oy pusulası kura çekimine itirazını reddetti
Enerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!
Enerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!
Sponsorlu İçerik
Borsa 2024'e hızlı başladı
Borsa 2024'e hızlı başladı
Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
Fahrettin Altun: Gazze'deki masum insanların sesi olmakta kararlıyız
Fahrettin Altun: Gazze'deki masum insanların sesi olmakta kararlıyız
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Bahçeli: Zillet tutmadı, ittifakın çatı ismi olarak Türkiye'yi kullanacaklar
Bahçeli: Zillet tutmadı, ittifakın çatı ismi olarak Türkiye'yi kullanacaklar
Bakan Fidan: Montrö'yü harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz
Bakan Fidan: Montrö'yü harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz
Tunç Soyer'den CHP'deki aday belirleme sürecine tepki
Tunç Soyer'den CHP'deki aday belirleme sürecine tepki
'Türk yargısını yıpratmaya müsaade etmememiz lazım'
'Türk yargısını yıpratmaya müsaade etmememiz lazım'
AK Parti seçim beyannamesini açıkladı
AK Parti seçim beyannamesini açıkladı
AK Parti'den açıklama geldi...Can Atalay'ın vekilliği düşüyor
AK Parti'den açıklama geldi...Can Atalay'ın vekilliği düşüyor
Deprem yargılamasında tahliye edilen Belediye Başkanı yeniden tutuklandı
Deprem yargılamasında tahliye edilen Belediye Başkanı yeniden tutuklandı
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 49 bin 19 lira oldu
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 49 bin 19 lira oldu
Çiçeksepeti'ne rekabet soruşturması açıldı
Çiçeksepeti'ne rekabet soruşturması açıldı
Başkentte ByLock kullanıcısı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Başkentte ByLock kullanıcısı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na randevu vermiyor
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na randevu vermiyor
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Ev alma zorlaşınca inşaat firmaları yeni sisteme geçiş yaptı
Ev alma zorlaşınca inşaat firmaları yeni sisteme geçiş yaptı
Sekiz başlıkta toplumun bütün kesimlerine müjde
Sekiz başlıkta toplumun bütün kesimlerine müjde
İstanbul'da ibre Kurum'a döndü
İstanbul'da ibre Kurum'a döndü
İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi öldü
İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi öldü
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay oldu
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay oldu
'Türkiye 100 Yılı hazırlığını tamamladıktan sonra emaneti sizlere bırakacağız'
'Türkiye 100 Yılı hazırlığını tamamladıktan sonra emaneti sizlere bırakacağız'
Naci Görür yine uyardı: 7 ilde deprem tehlikesi çok ciddi arttı
Naci Görür yine uyardı: 7 ilde deprem tehlikesi çok ciddi arttı
700 bin kamu işçisi ek zam alacak! Bakan Işıkhan duyurdu
700 bin kamu işçisi ek zam alacak! Bakan Işıkhan duyurdu
20 ilde Sibergöz-20 operasyonu: 64 gözaltı
20 ilde Sibergöz-20 operasyonu: 64 gözaltı
Uzayda 9. deney: Gezeravcı 'MESSAGE' deneyine başladı
Uzayda 9. deney: Gezeravcı 'MESSAGE' deneyine başladı
Türkiye Uzay Ajansı yeni 'Deney Sözlüğü'nü paylaştı
Türkiye Uzay Ajansı yeni 'Deney Sözlüğü'nü paylaştı
PKK'nın şehir yapılanmasına darbe: YPS'nin sorumlusu yakalandı
PKK'nın şehir yapılanmasına darbe: YPS'nin sorumlusu yakalandı
Ana sayfaHaberler Dünya

Putin'in Rusya'daki başkanlık seçimi öncesinde mal varlığı açıklandı

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, martta yapılacak devlet başkanlığı seçiminde bağımsız aday olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mal varlığını yayımladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2024 19:51, Son Güncelleme : 30 Ocak 2024 19:52
Yazdır
Putin'in Rusya'daki başkanlık seçimi öncesinde mal varlığı açıklandı

Rusya Merkez Seçim Komisyonu tarafından açıklanan bilgilere göre, Putin, St. Petersburg'da 78 metrekarelik bir daireye ve aynı şehirde 18 metrekarelik bir garaja sahip.

Putin'in 1960 model GAZ M21, 1965 model GAZ M21 ve 2009 model Niva marka arabaları da bulunurken, Rus lidere ait toplam 10 farklı banka hesabında 54,4 milyon ruble (yaklaşık 606 bin dolar) yer alıyor.

St. Petersburg Bankasında da 230 adet hissesi bulunan Putin, 2018'de başladığı devlet başkanlığı dönemini kapsayan son 6 yılda ise 67 milyon rublenin (yaklaşık 745 bin dolar) üzerinde gelir elde etti.

Rusya'da devlet başkanlığı seçimi

Ülkenin Federasyon Konseyi, Aralık 2023'te devlet başkanlığı seçiminin 15-17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti.

Putin'in adaylığı Rusya Merkez Seçim Komisyonunca dün onaylanmıştı.

Seçim yarışına bağımsız aday olarak katılacak Putin, seçim kampanyasında Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'da yer alan "Birleşik Rusya" Partisi tarafından desteklenecek.

Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber