Nesli tükenmekte olan Angora tavşanları Pursaklarda hayat buluyor

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekleri ile Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen "Cumhuriyetin 100.Yılında Ankara Tarihi ve Değerlerini Anlama Çalıştayı" projesi kapsamında basın mensuplarının katıldığı Ankara kültür ve tarihi değerleri gezisi gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında çok sayıda basın mensubu Pursaklar'da bulunan Endemik Vadi'yi ziyaret etti.

Endemik Vadi'de Ankara'nın endemik bitkileri, endemik hayvanları ve tıbbi aromatik bitkilerinin korunması, yaşatılması, üretilmesi ve bunlarla ilgili bilimsel çalışmaların yapılması amaçlanıyor.

Endemik Vadi, Türkiye'de nesli tükenmeye yüz tutan Angora tavşanına da ev sahipliği yapıyor.

Vadide görev yapan biyolog Osman Erdoğan Angora tavşanlarını yetiştirerek, Türkiye'ye ait biyolojik bir mirası geri kazanmaya çalıştıklarını belirtti.

Endemik Vadi'nin Sorumlusu, Biyolog Osman Erdoğan, Endemik Vadi'de Ankara'nın endemik bitkileri ve hayvanları ile ilgili çalışmalar yapıldığını söyledi.

4 Endemik tür bu vadide korunuyor

Endemik Vadi'de; Ankara tavşanı, Ankara Kedisi ve Ankara keçisini ve Ankara güvercinin bulunduğunu belirten Erdoğan, endemik hayvanların koruma altında olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, "Sadece belli sınırlı bir bölgede yayılış gösteren bitki ve hayvanlara endemik diyoruz. Ankara'nın 4 endemik hayvanı bulunuyor. Ankara kedisi, keçisi, güvercini ve tavşanı ilk defa bir araya geldi. Hayvanların üretimini yapıyoruz." dedi.

Tıbbi ve Aromatik bitkiler de burada üretiliyor

Osman Erdoğan, Endemik Vadi'de ayrıca tıbbi aromatik bitkilerin üretimi (kaktüs gibi) endemik hayvanların üretimi ve tanıtımı gibi çeşitli faaliyetlerin de yapıldığını aktardı.

Endemik Vadi Projesi'nin Pursaklar Belediyesi ve Gazi Üniversitesi ile iş birliği ile gerçekleştirildiğini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Endemik Vadi, bilimsel çalışmaların, atölyelerin, etkinliklerin, uygulamalı eğitimlerin ve tanıtımların yapılacağı Sürdürülebilir Tema Park'tır. Ankara'ya özgü bitki ve hayvanların türlerinin korunması, yaşatılması, halka tanıtılması amaçlanmıştır. Endemik bitki ve hayvanların gelecek nesillere aktarılması adına Endemik Vadi projesi hayata geçirildi."

Biyolog Erdoğan, endemik bitkileri hem yerlerinde tespit ettiklerini hem de vadiye taşıma işlemini gerçekleştirdiklerinden de bahsetti.

Ankara Tavşanı koruma altında

Pursaklar Endemik Vadide Biyolog olarak görev yapan Osman Erdoğan, nesli tükenmekte olan Ankara Tavşanı'nın sadece bu vadide bulunduğunu ve sayılarının 44 olduğunu ifade etti.