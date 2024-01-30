İsrail ordusu, Gazze'deki tünellere deniz suyu pompaladığını doğruladı
İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki bazı tünellerin deniz suyuyla doldurulduğu yönündeki haberleri teyit etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2024 22:39, Son Güncelleme : 30 Ocak 2024 23:15
İsrail ordusu, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bazı tünellere deniz suyu pompalandığını açıkladı.
Yürütülen mühendislik çalışması kapsamında pompalar ve borular aracılığıyla tünellere su pompalandığı kaydedilen açıklamada, toprak ve su yollarının analizi yapılarak yer altı sularına zarar verilmesinin önlendiği öne sürüldü.
Açıklamada, "Son yıllarda, İsrail ordusu ve İsrail güvenlik makamları tarafından geliştirilen bu yolla, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yeraltı altyapısına karşı operasyon düzenlenmektedir." ifadelerine yer verildi.