YÖK Başkanı Özvar: Yapay zeka bütün programlara entegre olacak

Yükseköğretim Kurulu'nca İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ev sahipliğinde 'Yükseköğretimde Üretken Yapay Zeka: Yükseköğretim Kurulu-Sektör Buluşması' toplantısı gerçekleştirildi. YÖK Başkanı Özvar, iş dünyasının önde gelen şirketlerinden teknoloji yöneticilerinin ve rektörlerin katılımıyla, yapay zekanın yükseköğretim üzerindeki etkilerini sektör profesyonellerinin bakış açısıyla değerlendirmek amacıyla böyle bir toplantı düzenlediklerini söyledi. Yükseköğretim Kurulu bünyesinde uzun zamandır dijitalleşme, yapay zeka ve büyük veri konusunda yürütülen teknik çalışmaların somut adımlara dönüşmeye başladığını ifade eden Özvar, şunları söyledi:

"Dijital teknolojiler alanındaki hızlı gelişmelere paralel olarak ilgili bütün sektörlerde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını karşılamak amacıyla lisans düzeyinde Bilgisayar, Yazılım ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerimizin yanında 12 üniversitemizde 'Yapay Zeka Mühendisliği' ve 'Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği' bölümleri ile lisansüstü seviyede farklı programlar açılmış durumda. Önümüzdeki dönemde yapay zeka temelli yeni programların açılması da planlanıyor. Dijitalleşen dünyada dijital güvenlik konusunun giderek daha fazla önem kazanmasıyla bu alanda nitelikli ara eleman yetiştirmek üzere Ankara, Ege, Gebze Teknik ve İstanbul Teknik Üniversiteleri bünyelerinde 4 yeni Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu açtık. Bu okulların taban puanları oldukça yüksek seviyelerde. Bu, ülkemizde özellikle dijital alandaki teknolojik gelişmelere yönelik, gençlerin farkındalığının yüksek seviyede olduğunu gösteriyor. Üniversitelerde dijital teknolojiler ve yapay zeka alanında eğitim ve öğretime yönelik gelişmelerin yanında bu alanda araştırmaya yönelik akademik birimleri de kuruldu. Boğaziçi Üniversitesi bünyesindeki Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü bunun en önemli örneği. Bunun yanında çeşitli üniversitelerde yapay zeka, robotik ve yapay zeka, tıpta yapay zeka, yapay zeka ve akıllı sistemler, yapay zeka ve veri analitiği, yapay zeka sistemleri ve veri bilimi gibi değişik adlarla 10 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunuyor."

'MİKRO YETERLİLİKLER HIZLA YAYGINLAŞIYOR'

Yükseköğretim ve çalışma hayatı için dönüştürücü potansiyele sahip bir yenilik olarak nitelendirilen; beceri, yetkinlik ve uzmanlık kazanma bağlamında öğrenenlere kısa zamanda, esnek ve daha erişilebilir fırsatlar sunan mikro yeterliklerin geleneksel öğretim dereceleri ve sertifika programlarından farklı olarak yükseköğretimin geleneksel öğrenme yapısının gözden geçirilmesine neden olduğunu kaydeden Özvar, "Avrupa Komisyonu'nun, esnek ve kapsayıcı öğrenme fırsatları olarak nitelendirdiği, çeşitli kamu ve özel hizmet sağlayıcılar tarafından sunulan mikro yeterliklerin, Avrupa'da ve dünya çapında hızla yaygınlaştı. Avrupa Yükseköğretim Alanı'nda yaşanan gelişmelerle eşgüdümlü olarak, Türk Yükseköğretim Sistemi'nde mikro yeterlilikler çerçevesinin tesisi, geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin çalışmaların Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütüldü. Çalışmalar sonunda paydaş görüşleriyle birlikte yapılacak değerlendirmelerle Avrupa Yükseköğretim Alanı ile uyumlu düzenlemelerin gerçekleştirilmesini planlıyoruz" diye konuştu.

'TALEP ARTACAK'

YÖK Başkanı Özvar, üniversite dışı kazanımların kayıt altına alınmasının, belirli standartlara kavuşturulmasının, bir mevzuat dahilinde bunların akredite edilmesinin de en kolay yapılacağı alanların başında dijital yetkinliklere ilişkin kazanımların geldiğini dile getirdi. Önümüzdeki yıllarda yapay zeka temelli bilişim teknolojisi ve mobil yazılım temelli iletişimin daha fazla ağırlık kazanacağını ve yükseköğretim hayatında sadece mühendislik alanlarında değil diğer bütün sosyal ve beşeri alanlarda daha fazla talep edilir hale geleceğini dile getiren Özvar, bütün programlara bu iki alanı entegre etmek üzere çalıştıklarını söyledi.