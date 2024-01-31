Anayasa Mahkemesi üyeliğine Danıştay üyesi Akçil seçildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Danıştay üyesi Yılmaz Akçil, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ocak 2024 01:00, Son Güncelleme : 31 Ocak 2024 04:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Anayasa Mahkemesine üye seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Danıştay üyesi Yılmaz Akçil, Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Kararın, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147'nci maddeleri ile Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince verildiği belirtildi.