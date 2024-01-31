Trafik idari para cezalarının indirimli ödeme süresi bir aya uzatıldı
Trafik idari para cezalarının yüzde 25 indirimli ödenmesine imkan tanıyan süre, 15 günden bir aya çıkarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2024 07:32, Son Güncelleme : 31 Ocak 2024 07:47
İçişleri Bakanlığının "Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, trafik idari para cezasının yüzde 25 indirimli ödenebildiği süre, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 günden bir aya uzatıldı.