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Türkiye'de sendikalı işçi sayısı bir yılda yüzde 0,8 arttı

Geçen yılın ocak ayında 2 milyon 330 bin 98 olan sendikalı işçi sayısı, 165 bin 325 kişi artarak 2 milyon 495 bin 423 oldu- Örgütlü işçi sayısında artış yaşanmasına rağmen ülkedeki 16 milyon 395 bin 275 işçiden sadece yüzde 15,22'si sendikalı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2024 07:55, Son Güncelleme : 31 Ocak 2024 07:57
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Türkiye'de sendikalı işçi sayısı bir yılda yüzde 0,8 arttı

Türkiye genelinde 2023'ün ocak ayında 2 milyon 330 bin 98 olan sendikalı işçi sayısı, 2 milyon 495 bin 423'e yükseldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2024 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 16 milyon 395 bin 275 işçiden yüzde 15,22'sine denk gelen 2 milyon 495 bin 423'ünün herhangi bir işçi sendikasına üyeliği bulunuyor.

Böylece, geçen yılın ocak ayında 2 milyon 330 bin 98 olan sendikalı işçi sayısı, 165 bin 325 kişi (yüzde 0,8) arttı.

Toplam 20 iş kolu arasında en fazla işçinin yer aldığı iş kolu, 4 milyon 222 bin 728 işçiyle "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" oldu. Bunu 1 milyon 976 bin 475 işçiyle "metal" ve 1 milyon 670 bin 363 işçiyle "inşaat" iş kolu izledi.

Hizmet-İş Sendikası, sahip olduğu 301 bin 456 üyeyle tüm işçi sendikaları arasında ilk sırada yer aldı. Hizmet-İş'i 282 bin 715 üyeyle Türk Metal Sendikası, 203 bin 424 üyeyle Öz Sağlık-İş Sendikası takip etti.

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