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Kredi kartı ile altın, döviz, kripto alanlara sıkı takip

Ekonomi yönetimi kredi kartı kullanımını yakın markaja aldı, tüm tedbirlere rağmen harcamalarda artış devam ediyor. Yeni uyarı sistemleri devreye girdi. Bundan sonra kredi kartı ile altın, döviz, kripto alanlar yakından takip edilecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 31 Ocak 2024 09:55, Son Güncelleme : 31 Ocak 2024 09:56
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Kredi kartı ile altın, döviz, kripto alanlara sıkı takip

Kredi kartı kullanımı, ekonomi yönetimini endişelendirecek hızla artıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan rakamlara göre kartla yapılan harcamalar, aralık ayında yüzde 116 artarak 978,3 milyar liraya ulaştı. Harcamalardaki hızlı artışın ardından, faiz artışlarına rağmen tüketimin hız kesmediğine vurgu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Kredi kartına taksit yapılan tek ülkeyiz" açıklamasıyla, bu alanda yeni kararlar alınması gerektiğini vurgulamıştı. Bakan Şimşek'in göreve gelmesiyle harcamaların azalması sebebiyle kredi kartıyla ilgili çeşitli düzenlemeler hayata geçti. Uçak bileti gibi yurt dışı harcamalara taksit yasağı getirilirken, elektronik eşya, beyaz eşya gibi ürünlerde taksit sayısı azaltıldı ama buna rağmen harcamalarda düşüş görülmedi.

YENİ UYARI DEVREYE GİRDİ, KART KAPANABİLİR

Faizlerdeki artışla birlikte kredi kullanımı azalıp kart kullanımı artınca bankaların başlattığı 'taksitli nakit avans' sonrası yeni bir uyarı devreye girdi. Bankalar müşterilerine gönderdikleri ekstrelerde kredi kartıyla döviz, altın, kripto gibi varlık alımları yapılması, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler ve nakit çekme limitini aşma için para çekilmesi sebebiyle kartın kapatılabileceği notunu iletti. Yapılan uyarı, harcamaların yakın takip edileceği şeklinde yorumlandı.

İTİRAZLAR DEVAM EDİYOR

Bir süre önce de bankalar, kart limitlerinin maaşın 4 katını aşmayacak şekilde düzenlenlemesi için uyarılmıştı. Geçmişte, altın alımlarında bile kredi kartına taksit yapılıyordu. Kart kapanması ise, 3 dönem üst üste asgari borcun ödenmemesi halinde gerçekleşiyordu. Kuyumcular, uyarıya itiraz ederken "Vatandaşlar özellikle düğün zamanlarında altınlarını taksitli alabiliyordu. Şimdi kredi kartı kullanması bile yasaklanıyor" şeklinde itiraz ediyor.

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