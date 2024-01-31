Adana'da silahla vurulan kişi öldü

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sırtından ve kolundan yaralandığı belirlenen Ömer Demir'i Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Demir, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hastanedeki işlemleri tamamlanan Demir'in cenazesi yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.