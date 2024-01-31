İstanbul'da bağlantı gişeleri kalkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Fazlı Şahan'ın sorularını yanıtladı. Uraloğlu şunları söyledi:

HASDAL'A AKILLI ULAŞIM KORİDORU

Tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlanan ve araçların birer algılayıcı olarak kullanıldığı araçların elde ettiği verileri yakınındaki araçlara ve yol kenarı ünitelere aktararak trafik güvenliğini artıran ülkemizin ilk Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri uygulama ve test koridorunu Hasdal Kavşağı-İstanbul Havalimanı arasında gerçekleştirecek.

SGS İLE TRAFİK AKIŞI HIZLANACAK

KGM, işlettiği otoyollarda Serbest Geçiş Sistemi'ni devreye aldı. Gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla, trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi'ni İstanbul'da devreye aldık. Samandıra, Avcılar, Ispartakule, Hadımköy gibi yol kesimlerindeki gişe adalarını ve kanopileri kaldırarak, vatandaşlarımızın hızlı ve güvenli geçişini sağlayacağız.

KARA YOLLARININ PROFİLİ ÇIKARILIYOR

Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi'ni (GTBYS) kurduk. Sorumlu olduğumuz 68 bin 640 kilometrelik yol ağımız, panoramik kamera ve mobil lidar teknolojisi ile görüntülendi ve hazırlanan web ve mobil uygulamalar ile kullanıcılara sunuldu. 200 metre çekim menziline sahip lidar verileri, 30 mp panoramik fotoğraflar ve yol profil cihazı ile köprü, trafik levhası, drenaj, sinyalizasyon, otokorkuluk, kaplama gibi 40 kalem envanter türünden yaklaşık 3 milyon envanter bilgisi toplandı.

KALKINMA YOLU GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Bölgemizin en uygulanabilir projesi Kalkınma Yolu Projesi'dir. Irak'ın 2028 yılında tamamlanacak olan Al-Faw Limanı'ndan ülkemize uzanacak, ülkemizden de mevcut hatlarımızla doğrudan Avrupa'ya uzanacak bir demiryolu ve kara yolu ağı söz konusu. Bu konuda da gerek Irak gerekse konuyla ilgilenen körfez ülkeleriyle yakın temas halindeyiz. Teknik görüşmelerimiz devam ediyor. Yol ile ilgili belirlenmiş herhangi bir işletme modeli henüz yok.

İRAN'LA DEMİR YOLU ANLAŞMASI

ran ile Türkiye arasındaki demir yolu taşımacılığının ana altyapısını oluşturmak için söz konusu Çerçeve Anlaşma hazırlandı. Anlaşma, "İki ülkenin kontrol makamları ve servislerinin faaliyetleri ve sınır geçişi üzerinde trafikle ilgili faaliyetler, sınır mübadele garında altyapı yöneticileri ve tren işletmecilerinin faaliyetlerine dair hususlar, sınır mübadele garındaki karşılıklı hizmetlerden doğan alacaklar, sınır geçiş noktasında görev alacak personele dair hususlar" gibi hükümleri içeriyor.

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU BU YIL HİZMETTE

Aydın ve Denizli, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında ulaşım sağlayan karayolu koridoru üzerinde yer alıyor. Özellikle ticari ve turistik trafiğin geçiş noktası olan bölgedeki ulaşım altyapısı, İstanbulİzmir Otoyolu ve İzmir- Aydın Otoyolu ile önemli ölçüde güçlendirildi. Otoyol ağını Aydın ve Denizli üzerinden Antalya'ya kadar ulaştıracak çalışmalar kapsamında Aydın-Denizli Otoyolu inşa ediliyor. Tamamının 2024 yılının son çeyreğinde hizmete sunulması hedefleniyor.

ÇUKUROVA TAM GAZ DEVAM

Çukurova Havalimanı'nın üst yapı inşaatlarındaki imalatlar devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından en kısa zamanda açılması hedefleniyor. Söz konusu proje tamamlandığında Mersin, Adana, Tarsus ve Osmaniye bölgelerine hizmet verecek. Türkiye ekonomisine ve ülkemizin bütünsel kalkınmasına büyük katkı sağlayacak.

Fazlı Şahan