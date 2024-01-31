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Benzine zam geliyor

Benzin'de 1 Şubat 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinde 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 31 Ocak 2024 10:51, Son Güncelleme : 31 Ocak 2024 10:53
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Benzine zam geliyor

BENZİNE ZAM GELİYOR

Ancak 1 Şubat 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinde 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN SATIŞ FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,66 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise 38,34 liradan satılıyor.

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