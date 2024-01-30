Balayı tatili yapanların uğrak adresi 'Antalya'

Antalya; temiz plajları, sıcak denizleri, aktivite olanakları, kültürel zenginlikleri, eğlence mekanları ve mavi turlarıyla unutulmaz bir tatil sunar. Üstelik Antalya'nın balayı otelleri, yeni evli çiftler için sayısız olanak hazırlar. Siz de bu olanakları ve çok daha fazlasını değerlendirmek isterseniz erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmadan tatilinizi planlayabilirsiniz.

Altın Kumu ve Sıcak Deniziyle Ön Plana Çıkan Antalya Plajları

Antalya tatil bölgelerini vazgeçilmez kılan unsurlardan biri plajlarıdır. Ilık veya sıcak denizleri, taşlı ya da kumlu plajlarıyla Antalya'da her zevke uygun bir lokasyon mevcuttur. Kleopatra, en popüler Antalya plajlarından biridir. 2 km uzunluğa sahip bu plaja gelmişken Damlataş Mağarasını da gezebilirsiniz. Kanyonda yer alan Kaputaş plajında doğanın dağlar arasından sunduğu berrak denizin tadını çıkarabilirsiniz. İnce kumlu bir yer arayışındaysanız Lara halk plajını tercih edebilirsiniz.

7 km sahil şeridi ile Türkiye'nin en uzun plajlarından biri olan Konyaaltı hem yerli hem yabancı turistlerin gözdeleri arasındadır. Olympos'ta denize girmek isterseniz tercih etmeniz gereken plaj, Phaselis koyundadır. Patara plajı ise çocuklu ailelere uygundur. Kültür ve Turizm Bakanlığının 2020 senesini Patara yılı ilan etmesiyle bu bölgenin popülerliği artmıştır. Setur'da listelen oteller arasından bu plajlara yakın tesisleri tercih edebilirsiniz. Dilerseniz özel plaja sahip otellerde de konaklayabilirsiniz.



Adrenalin Dolu Aktiviteler ile Balayı Tatilinizi Unutulmaz Kılın

Balayı tatilinize hareket katmak isterseniz Antalya'da yapılacak aktiviteleri değerlendirebilirsiniz. Jeolojik yapısı, denizi ve kültürel zenginliğiyle Antalya, tatilcilere yüzmek ve güneşlenmek dışında birçok aktivite sunar. Bu aktiviteler arasında adrenalin dozu yüksek olan seçenekler şunlardır:

Rafting (Köprülü Kanyon)

Scuba dalış

Korsan tekne turu

ATV safari turu (Göynük Kanyonu)

Yamaç paraşütü

Kayak (Saklıkent)

Bu aktiviteler sayesinde farklı deneyimler yaşayabilirsiniz. Eğer bu kadar adrenalin sizin için fazlaysa şelaleleri gezebilir, antik kentleri keşfedebilir veya yat turu yapabilirsiniz. Antalya'da mutlaka aktivite anlayışınıza uygun bir seçenek bulursunuz.



Antalya Otellerinin Balayı Çiftlerine Sunduğu Avantajlar Dikkat Çekiyor



Yeni evli birçok çift, Antalya'da balayı yapmayı tercih eder. Doğal güzellikleri, aktivite fırsatları, kültürel zenginlikleri ve eğlence imkanlarının yanı sıra otelleri de Antalya'nın tercih sebebi olmasını sağlar. Çünkü Antalya balayı otelleri, misafirlerine eşsiz olanaklar sunar.

Antalya balayı tatilinizde giriş günü özel karşılanırsınız. Odanız kırmızı nevresim takımı ve diğer süslemelerle özel olarak dekore edilir. Köpüklü şarap, şampanya, çikolatalı afrodizyak tabağı, meyve sepeti, pasta, kraker ve cips gibi ikramlar sunulur. Profesyonel fotoğraf çekimi hediye edilir. SPA merkezlerinde ve alakart restoranlarda özel indirimler veya ücretsiz kullanımlar sağlanır. Sizin için özel buklet ürünleri hazırlanır. Evliliğinizi takip eden 6 ay içinde Antalya otellerine rezervasyon yaptırırsanız bu imkanlara ve çok daha fazlasına sahip olabilirsiniz.



Erken Rezervasyon Avantajı İle Antalya'da Eşsiz Bir Tatili Kaçırmayın!



Antalya otelleri, yılın hemen her mevsimi doludur. Balayı tatili için Antalya'yı düşünüyorsanız erken tatil rezervasyonu yapmanız tavsiye edilir. Setur'un erken rezervasyon fırsatları, bu noktada size yardımcı olur. %50'ye varan indirimler, yalnızca %25'in ödeyerek tatile gidebilme şansı, anlaşmalı bankalara vade farksız taksitler ve erteleme imkanları, bu fırsatlardan yalnızca birkaçıdır.

Siz de Antalya otel fırsatlarını değerlendirmek için hemen Setur'a gelebilirsiniz. Listelenen onlarca otel arasından tatil anlayışınıza en uygun seçeneği tercih edebilirsiniz. Güvenli ve kolay ödeme seçenekleriyle bütçenizi korursunuz. Evlilik hayatına keyifli bir başlangıç yaparsınız.

