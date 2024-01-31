Anayasa Mahkemesi 1 Şubat'ta 13 Dosyayı esastan görüşecek

5 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hakkında esastan karar verilecek

5/2/2021 tarihli ve (70) numaralı, 28/3/2022 tarihli ve (96) numaralı, 28/3/2022 tarihli ve (97) numaralı, 29/6/2021 tarihli ve (76) numaralı, 19/8/2021 tarihli ve (82) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin bazı maddelerini iptali istemi görüşülecek. 19/8/2021 tarihli ve (82) numaralı Kararname Devlet Denetleme Kurulunun kuruluş ve görevleri hakkında.

Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanunda Mahkemenin gündeminde

22/11/2023 tarihli ve 7474 sayılı Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun'un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi hakkında ilk inceleme yapılacak.

Bilindiği üzere, 7474 sayılı Kanun aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması için Aile ve Gençlik Fonu (Fon) kurmak, Fonun yönetimi ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkartılmıştı.

Kanunla Yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Pilot uygulamaya, 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerde başlanacak. 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor.

İstatistiki bilgileri vermeyenler hakkında uygulanacak idari cezalara ilişkin hüküm de görüşülecek

10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'nun 54. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin iptaline karar verilmesi talebi hakkında ilk inceleme yapılacak

Söz konusu hüküm:

"Başkanlık veya kurum ve kuruluşlar tarafından Program kapsamında istenen bilgileri, geçerli bir mazereti olmaksızın belirlenen şekil ve sürede vermeyen veya eksik veya hatalı verenler, bir kereye mahsus olmak üzere uyarılarak yedi gün içerisinde bilgileri vermeleri veya eksik ve hataları gidermeleri istenir. Bu uyarıya rağmen, bilgileri hiç vermeyen veya talep edildiği halde eksikleri gidermeyen ve hataları düzeltmeyen gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin organ ve temsilcileri hakkında, fiilin;



a) Hanehalkı veya bireylerle yapılan araştırmalarda işlenmesi durumunda beşyüz Yeni Türk Lirası,"

Uzman erbaş olmaya engel hususlardan biri de görüşülecek

18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 10/2/2004 tarihli ve 5085 sayılı Kanun'un 7. maddesiyle değiştirilen 12. maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinin iptallerine karar verilmesi talebi görüşülecek

Söz konusu hüküm:

ç) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahküm olanların,