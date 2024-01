Kurum açıkladı: Kentsel dönüşümde 'yarısı bizden' diyeceğiz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili, "Sizin korkularınızı hızlıca gidermek için 'Yarısı büyükşehirden.' diyeceğiz ve sizlere 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira da taşınma ve kira yardımıyla birlikte toplamda 1,5 milyon liralık destek sağlamış olacağız. Yapacağımız konutları sizlerin rızası çerçevesinde 18 ayda sizlere teslim edeceğiz." dedi.

Kurum, yerel seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa'da "Türkiye Yüzyılında Girişimci Kadınlar Buluşması" programına katıldı.

Cumhur İttifakı Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar'ı adaylığından dolayı tebrik ederek, şimdiki başkan Atila Aydıner'den alacağı bayrağı çok daha yukarılara taşıyacağına inandığını belirten Kurum, "Evi yuva yapan nasıl kadınsa, toprağı vatan yapan da kadınlardır." ifadesini kullandı.

Kurum, "Bizim medeniyetimiz tam 15 asırdır, kadının varlığını sınırlı tutan toplumların aksine tarihin her döneminde kadınlarımızı sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamın merkezine koymuştur. Bugün de sizlerin İstanbul sevdasıyla, Türkiye sevdasıyla ortaya koyduğunuz desteklerinizi, hayır dualarınızı emin olun her an yanımızda hissediyoruz. Ben bu duruşunuzdan, özverinizden, samimiyetinizden dolayı her birinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

- "Türkiye'nin en büyük ailesi AK Parti'dir"

Hep birlikte büyük bir davanın mensupları olduklarını anlatan Murat Kurum, şöyle devam etti:

"Nedir o dava? Halka hizmeti Hakk'a hizmet gören, büyük ve güçlü Türkiye davasıdır, Türkiye'yi inşa etme davasıdır. İşte liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu anlayışla 94 yılında büyük bir yürüyüşe başladı. 'Söz milletindir.' diyerek çıktığı bu yolda Türkiye'nin en büyük ailesini kurdu. İşte o aile AK Parti'dir. AK Parti milleti kucaklayan, hiçbir ayrım gözetmeyen, inancı, kültürü, değerleri ne olursa olsun herkesi kucaklayan 'Ben bu milletin ferdiyim ve geleceğe güvenle yürümek istiyorum.' diyen herkesin partisi oldu."

Kadınların hayatın her alanındaki özverisine de dikkati çeken Kurum, emekleri asla ödenemeyecek kadınların, annelerin, açıkladıkları İstanbul vizyonuyla hizmetkarı, yol arkadaşı, dert ortağı olacaklarını söyledi.

- "İlk işini kuran kadınlara 100 bin lira"

"Bir kadına doğru ayakkabıyı verin, gider o tek ayakkabıyla bütün dünyayı yürür ve fetheder." diyen Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul'un bu cesur kadınları artık bu şehrin işveren kadınları olacaklar, yeni dönemin aktörleri olacaklar. Sizler, hangi sektörde iş yapmak isterseniz, biz tam o karar noktasında sizlerin hemen yanı başında olacağız. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza 'Size İBB'den 100 bin lira, işini geliştir.' diyeceğiz, 'Gözün arkada kalmasın, Murat evladın, Murat kardeşin, Büyükşehir yanında.' diyeceğiz. Buradaki girişimci hanımefendilerimiz gibi işini kuracak hanımefendiler, vereceğimiz sermayelerle, İSMEK'te vereceğimiz yine eğitimlerle, desteklerle kendi işini kurabilecek. Aile ekonomisine destek olacak, çocuklarını daha iyi şartlarda yetiştirebilmek için bir mücadele verecek ve biz de ona katkı sunmuş olacağız. Onun mutluluğuna, onun duasına inşallah şahitlik etmiş olacağız."

- "Emeklilerimizin her ay, İstanbul kartlarına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız"

Emeklilere yönelik projelerine değinen Kurum, "Biz başta kadın emeklilerimiz olmak üzere tüm emeklilerimizin her anında hep yanlarında olacağız. Gerçek belediyecilik yapacağız bunun için de ihtiyaç sahibi emeklilerimizin her ay, İstanbul kartlarına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız." diye konuştu.

Trafikte geçen süreye dikkati çeken Kurum, şöyle konuştu:

"Bugün İstanbul'da çalışan her bir kadınımız, sizce yılda kaç saatini trafikte kaybediyor? Çok değil mi? Ben söyleyeyim; tam 288 saatini trafikte kaybediyor, trafikte günleri 'hiç' oluyor. Trafik çilesi her bir kardeşimizin ömründen tam 3,5 yıl çalıyor. Eşiniz, çocuğunuz, işten, okuldan çıkıyor ama ne zaman eve dönecek belli değil. İstiyoruz ki kadınlarımızın bu zahmeti bitsin. İstiyoruz ki hiçbir annemizin gözü yollarda kalmasın. Bu anlayışla trafik çilesini yeni metrolarla, tünellerle, otopark sistemleriyle ve daha birçok ulaşım adımlarıyla süratle çözeceğiz. Sizlere rahat bir nefes aldıracağız. Bundan sonra tüm sevdiklerinizle, ailenizle, çocuklarınızla daha çok vakit geçireceksiniz. İstanbul'un keyfini doya doya çıkaracaksınız."

- "600 bin evin acilen dönüştürülmesi gerekiyor"

İstanbul'un deprem riskine işaret eden Kurum, afete dirençli bir İstanbul, bir Bayrampaşa inşa etmek istediklerini aktardı. Kurum, "Bugün 39 ilçemizdeki tüm annelerimiz, 1,5 milyon risk altındaki evde, inanın korku içinde yaşıyor. Hele hele 600 bin evin bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Planlı, programlı bir şekilde, ekip ruhuyla." dedi.

Bayrampaşa Millet Bahçesi'nin hazırlık sürecinden de bahseden Kurum, şöyle devam etti:

"Söz verdik hemen hızlı bir şekilde yürüme mesafesinde bütün Bayrampaşa'nın ulaşabileceği millet bahçesini ilçemize armağan ettik. Şimdi inşallah bu millet bahçelerini mahalle ölçeğine indiriyoruz. Mahalle ölçeğinde bu millet bahçeleriyle birlikte, her mahalledeki hanımlarımız orada çocuğuyla güven içerisinde, o parkta gözü arkada kalmayacak, o parkta hanımlar kıraathanesinde hanımlar bir araya gelecek, sohbet edecek, orada günlerini yapacak, hatıralarını yad edecek ve aynı zamanda bu alanlar depremde birer toplanma alanı vazifesi görecek. İstanbul'un en riskli yerlerinden başlayarak bir seferberlik başlatacağız. İstanbul'un en riskli yerlerinde seferberlik anlayışıyla başlayarak her ilçede, her mahallede biz deprem dönüşümünü önceliklendireceğiz. Bu projelerin odağına da komşuluk ilişkilerini yaşatacağımız ve mahalle kültürünü, oradaki değerlerimizin korunacağı, milletimizin mutlu, huzurlu olacağı tam 650 bin yeni yuvayı inşa edeceğiz. Evde ekonomiyi siz yönetiyorsunuz, öyle değil mi? İşte sizler 'Biz bu evleri yapacak parayı nerede bulacağız.' diyorsunuz. Orada da biz sizin yine yanınızda olacağız. Sizin korkularınızı hızlıca gidermek için 'Yarısı büyükşehirden.' diyeceğiz ve sizlere 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira da taşınma ve kira yardımıyla birlikte toplamda 1,5 milyon liralık destek sağlamış olacağız. Yapacağımız konutları sizlerin rızası çerçevesinde 18 ayda sizlere teslim edeceğiz."

- "Kuracağımız iki büyük hayvan yaşam alanımızda, hayvanlarımıza bakacağız"

Bakanlığı dönemindeki çalışmaları hatırlatan Kurum, "Biz kollarımızı öyle boş yere sıvamayız. Kollar sıvandı mı millete sarılır. Kollar sıvandığında milletin ihtiyaçları için gece gündüz çalışılır. Biz böyle gördük, böyle öğrendik. Milletimizi zor anında hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Söz verdik. onlar dediler ki 'Siz bu işleri nasıl yapacaksınız?' Biz onlara kulak asmadık ve gittik, çalıştık, çabaladık, verdiğimiz sözlerin hepsini tuttuk." dedi.

İstanbul'daki kadınların ne istediğine baktıklarını ve annelerin endişelerine odaklandıklarını kaydeden Kurum, "Bu endişelerden biri de başıboş gezen yüzlerce sokak hayvanıdır. Annelerimiz korku içindedir, yavrularımız, çocuklarımız her an tehdit altındadır. Biz göreve gelir gelmez 39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi öncelikle kuracağız. Bakıma, tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımızın ön bakımlarını bu alanlarda yapacağız. Anadolu ve Avrupa yakasına kuracağımız iki büyük hayvan yaşam alanımızda, hayvanlarımıza bakacağız. Buralarda kimliklendirme, kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamalarımızı yapacağız ve bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini de belediye olarak biz karşılayacağız. Size söz, hep birlikte, İstanbul'umuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını hep birlikte gidereceğiz." dedi.

- İlkokul öğrencilerine ücretsiz ulaşım

İnsanların huzur ve güven içinde belediye otobüslerine binmelerini istediklerini ve bunu sağlamak için İETT şoförünün gerekirse bir hanımefendiyi evinin kapısına bırakacağını anlatan Kurum, okullara ve öğrencilere yönelik projeleriyle ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Çocuğunuzun okuldaki güveni ve sağlığı da bizim için çok değerlidir. Bunun için de okullarımızın temizlik ve güvenlik görevlisiyle ilgili tüm taleplerini karşılayacağız. İstisnasız tüm okullarımızda güvenlik ve temizliği en üst seviyeye inşallah biz getireceğiz. Size 3 müjdemiz daha var. Çocukların İstanbul'unda, ilköğretim çağındaki çocuklarımız için tüm okullarımıza beslenme desteği vereceğiz ve öyle bizim vereceğimiz beslenme desteği işte bunun yarısı kadar süt olmayacak. Çocuklarımıza orada huzurla, güvenle okula gidecekleri, sizin gözünüzün arkanızda kalmayacağı bir anlayışı tesis edeceğiz. İstiyoruz ki İstanbul'da eğitimin değerli olduğu, okula gidenin mutlu olduğu, ailesinin huzurlu olduğu bir anlayışı sergileyelim. Çocuklarımız en güzel şartlarda büyüsün, yetişsin ki bu ülkeye bu ülkenin geleceğine, Türkiye Yüzyılı'na daha güzel hizmetleri, eserleri kazandırsınlar. İlkokul öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz yapacağız. Aile kartla 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere daha önce verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştiriyoruz. Burada artık hem yaşı 0-6'ya çıkarıyoruz hem de eşlerinizin de yani babalarımızın da çocuklarımızla birlikte (ücretsiz) seyahat etme hakkını da tanıyoruz. Yani hem annelerimiz hem de babalarımız 0-6 yaşa kadar çocuğunu otobüsle birlikte ücretsiz bir şekilde okula götürebilecek, gezinti yapabilecek."

Kurum, milletin hep yanında olacaklarını ve İstanbul dışında bir gündemle uğraşmayacaklarını da sözlerine ekledi.