Düzce'de fırında müstehcen görüntü çekilmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı
Düzce'de bir fırında ekmek tezgahının başında müstehcen görüntülerin çekilmesine ilişkin işletme çalışanı 2 kişi gözaltına alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2024 15:00, Son Güncelleme : 31 Ocak 2024 15:01
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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün bir fırında, "vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak derecede müstehcen hareketler yapıldığı" görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Kolluk güçlerine gözaltı talimatı verildiği aktarılan açıklamada, yapılan inceleme sonrası videodaki faillerinden birinin yurt dışında bulunduğu, 2 şüphelinin ise dün akşam saatlerinde gözaltına alındığı kaydedildi.