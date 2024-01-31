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10 yıl şoför olarak çalıştığı adliyeye avukat olarak döndü

Van'ın Erciş ilçesinde 10 yıl boyunca adliyede şoförlük yapan Atilla Köçer, yıllar sonra hukuk fakültesinden mezun olarak hayalini kurduğu avukatlık cübbesini giydi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2024 16:17, Son Güncelleme : 31 Ocak 2024 16:18
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10 yıl şoför olarak çalıştığı adliyeye avukat olarak döndü

Ağrı'nın Patnos ilçesinde dünyaya gelen Köçer, farklı illerdeki eğitim süreçlerinin ardından 2010'da Kamu Personeli Seçme Sınavıyla Erciş Adliyesine atandı.

Burada 10 yıl boyunca şoförlük yapan ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Bölümünü okuyan Köçer, mezun olduktan sonra dikey geçiş sınavında ilk 500'e girerek Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşti.

Buradaki eğitimini ve staj sürecini tamamladıktan sonra hayalini kurduğu avukatlık cübbesini giyen Köçer, yıllarca şoförlük yaptığı adliyede şimdi adaletin tecelli etmesi için mücadele veriyor.

"Okumayı yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyorum"

Evli ve 2 çocuk babası Köçer, adliyede işe başladıktan 10 yıl sonra hayalini kurduğu avukatlık mesleğine geçtiğini söyledi.

Azimle çalışarak kazandığı hukuk fakültesinden 3 yıl önce mezun olarak avukatlık mesleğine başladığını anlatan Köçer, şöyle konuştu:

"Okumayı yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyorum. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına girdim. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde devletimizin sağladığı imkanlar sayesinde Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptım. Kamuda verimlilik ve etkinlik üzerine tez yazdım. Ruhsatımı aldıktan sonra yıllarca çalıştığım adliyede avukatlık yapmaya başladım. Bu başarım adliyedeki çalışanlara örnek oldu. Bazı mesai arkadaşlarım da sınavlara hazırlanıyor."

"Emek verdikten sonra amacıma ulaşmış olmak beni mutlu ediyor"

Tüm bu süreçlerde ailesinden, kurumdaki amirlerinden çok büyük destek gördüğünü belirten Köçer, şöyle devam etti:

"Adliyede çalıştığım için insanlar beni tanıyor. Şimdi avukat olduğumu, cübbe giydiğimi gördüklerinde mutlu oluyorlar. Ben de onların tepkilerini gördüğümde gururlanıyorum. Bu kadar emek verdikten sonra amacıma ulaşmış olmak beni mutlu ediyor. Zor şartlarda okula gittim. Birleştirilmiş sınıflarda ders gördük. O zamanlarda imkanlar daha kısıtlıydı ama bizim de bir amacımız vardı. Hukuk fakültesini okuyarak bir gün avukat, hakim, savcı ya da kaymakam olarak halkımıza hizmet etmek istiyorduk. Bunu yaptığım için mutluyum. Bu süreçte eğitimin yaşının olmadığını, mücadele ederek, emek vererek insanların hedeflerine ulaşabileceğini gösterdiğimi düşünüyorum."

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