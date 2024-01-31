Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanı'nda yolcu hedefi 200 milyon

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Oleksandr Kubrakov ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Forumu"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin stratejik olarak önemli bir konumda yer aldığını söyledi.

Türkiye'den 4 saatlik uçuş mesafesiyle 67 ülkeye tam 4 saatte ulaşılabildiğini dile getiren Uraloğlu, "Burada 40 trilyon dolarlık bir gayri safi milli hasıla var ve 8,5 trilyon dolarlık da bir ticaret hacminden konuşuyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle stratejik bir konuma sahip olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, geçmişten beri tartışılan ama bugünlerde gündemde daha yoğun yer alan nakliye, ulaşım ve ticaret koridorlarına işaret ederek, Türkiye'nin, orta koridorun en önemli noktasında bulunduğunu vurguladı.

Bakan Uraloğlu, "Bugün düşündüğümüz kalkınma yolunu hayata geçirmiş olsaydık, Pekin'den çıkan bir yük Londra'ya sadece 26 günde ulaşabilecekti. Süveyş kanalından 35 günde ulaşabiliyor ama yaşanan sıkıntılardan dolayı bu Ümit Burnu'na ağırlıklı olarak dönmüş durumda ve yaklaşık 45 günde bu nakliye, ticaret gerçekleşebiliyor." şeklinde konuştu.

Irak ve diğer bölge ülkeleri ile yürüttükleri, Irak'ın Fav Limanı'ndan Türkiye'yi demir yoluyla kat eden ve aynı zamanda Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'deki limanlara bağlanan 1200 kilometrelik Kalkınma Yolu Projesi'ni hayata geçirmeyi planladıklarını dile getiren Uraloğlu, yıl içerisinde bu noktada önemli bir aşama kaydedeceklerini anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ülke olarak son 21 yılda ulaştırma ve haberleşme noktasında 250 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını kaydederek, "Onun şimdiye kadar ki ağırlıklı bölümünü kara yollarına yaptık. Ancak bundan sonraki bölümünü daha çok demir yolları üzerine yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

İstanbul Havalimanının Avrupa'da birinci, dünyada 7'nci sırada yer aldığını dile getiren Uraloğlu, "Antalya ve Sabiha Gökçen havalimanları da Avrupa'da ve dünyada sıralama ve kapasite noktasında büyük havalimanlarımız. İstanbul Havalimanı, bizim göz bebeğimiz. Sadece geçen sene 78 milyon insanı ağırladı. Hedefimiz 200 milyon, onunla ilgili de çalışmalarımızı yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Süper hızlı tren projesine başladık"

Bakan Uraloğlu, Ankara ile İstanbul arasında süper hızlı tren projesine başladıklarını belirterek, saatte 350 kilometre hıza sahip olacak projenin 344 kilometrelik bir mesafeyi yaklaşık 80 dakikada geçeceğini söyledi.

Bu yıl projenin çalışmalarını başlattıklarını dile getiren Uraloğlu, "2028 yılına kadar bunun yapımına da başlamayı ümit ediyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Avrupa'ya ikinci demiryolu geçişini de yapmış olacağız. 120 kilometrelik bir demiryolu hattıyla orta koridorun kapasitesini çok net bir şekilde artırmış olacağız. İnşaatına, bu sene başlamayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin uzay çalışmalarına değinen Uraloğlu, "Uzayda bulunan uydularımız var. 2024 yılında kendi ürettiğimiz milli ve yerli uydumuzu Amerika'ya göndererek ve haziran ayında uzaya fırlatarak oradaki gücümüzü de artırmış olacağız." açıklamasını yaptı.

"Türk müteahhitlik şirketleri Ukrayna'da 10 milyar dolarlık proje üstlendi"

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren de Ukrayna'nın müteahhitlik sektörü için güvenilir bir ortak ve özel öneme sahip bir ülke olduğunu belirterek, Ukrayna makamlarının bugüne kadar yaklaşık 10 milyar dolar tutarında toplam 301 projeyi Türk firmaları ile gerçekleştirdiğini söyledi.

Hedeflerinin; "Ukrayna'nın yeniden inşası sürecinde de birlikte çalışmak ve Ukrayna'nın kalkınmasına katkıda bulunmak" olduğunu dile getiren Eren, Lviv'de 18 Ağustos 2022'de imzalanan "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Karma Görev Gücü" kurulmasını içeren İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın bütün bu adımların temelini oluşturduğunu bildirdi.

Eren, bugün iki ülkeden bakanlık düzeyinde katılımla "Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü'ne İlişkin Uygulama Esasları"nın imzalanacağını kaydederek, kurulan görev gücünün sahadaki kolunun Türkiye Müteahhitler Birliği olacağını bildirdi.

Türk müteahhitlik firmalarının Ukrayna'nın ihtiyacı olan her çeşit alt ve üst yapı projesinde yer almaya hazır ve istekli olduğunu dile getiren Eren, sözlerini şöyle tamamladı.

"Bilindiği üzere, müteahhitlik hizmetleri, Türkiye'nin elli yılı aşkın süredir rekabet gücü yüksek ve dünya çapında üne sahip olduğu başlıca faaliyet alanlarından biridir. Müteahhitlik firmalarımız aynı zamanda inşaat malzemeleri üretiminden enerji, turizm, sağlık ve ulaştırma gibi çeşitli alanlara kadar dünyanın birçok ülkesinde yatırımcı olarak da faaliyet göstermektedir. Bugün itibariyle 135 ülkede 502 milyar dolar tutarında 12 binin üzerinde dev bir proje portföyüne sahip olmanın gururunu yaşıyoruz."