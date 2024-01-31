YSK'dan oy pusulası açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlendiği kura çekiminin, kurul üyeleri ve siyasi parti temsilcileriyle basın mensuplarının şahitliği altında son derece şeffaf biçimde yapıldığını bildirdi.

YSK'dan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşları ile sosyal medya platformlarında yer alan "siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için gerçekleşen kura çekiminde bir siyasi partinin her seçim döneminde aynı sırada yer aldığı" ve "birinci sırada çıkan siyasi partinin usulsüz bir şekilde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendiği" iddialarıyla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Kura çekiminin, YSK başkan ve üyeleri ile seçime katılan siyasi partilerin temsilcileri huzurunda, birçok gazetecinin katılımıyla canlı yayında yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"27 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 14.00'te, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu başkan ve üyeleri huzurunda, yasa gereği kurulun her toplantısına katılan altı siyasi parti temsilcisi, seçime katılma yeterliliği bulunan 35 siyasi partinin temsilcisi ile birçok gazeteci ve muhabirin canlı olarak takip ettiği, ayrıca 20'ye yakın yayın kuruluşunun kendi ekipmanları ile sabit ve hareketli bir şekilde görüntü aldığı bir ortamda kura çekimi işlemi gerçekleştirilmiş olup, hiçbir itiraz olmadan tutanak altına alınmıştır."

''SON DERECE ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE SONUÇLANDIRILMIŞTIR''

Kura çekimi esnasında basın mensuplarının salonun her yerinde konumlandığı ve her açıdan görüntü aldıkları bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna rağmen, temsilcisi tarafından bir siyasi parti adına kura çekim işlemi gerçekleştirilirken tek bir açıdan çekilmiş bir görüntü üzerinden, sosyal medyada kura çekimi işleminin, bir siyasi partinin oy pusulasında birinci sırada yer alması maksadıyla planlı bir şekilde organize edildiği yönünde asılsız haberler ve paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.

Söz konusu asılsız haberler ve paylaşımların aksine, siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki sıralaması sadece tek bir açıdan izlenerek değil, her açıdan gerek basın-yayın mensupları, gerek YSK üyeleri, gerekse basın mensupları arasında ve YSK üyeleriyle aynı masada yer alan siyasi parti temsilcilerinin şahitliği altında izlenmek suretiyle son derece şeffaf bir şekilde sonuçlandırılmıştır. Nitekim, haber ajansları ve televizyon kanallarının 27 Ocak 2024 Cumartesi günü 14.00-14.16 saatleri arasındaki yayın akışının izlenmesi halinde bu durum çok net bir şekilde görülecektir."

ÖNCEKİ KURA ÇEKİMLERİ

Açıklamada, 28 Mart 2004 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde birinci sırada Demokratik Halk Partisi'nin, 29 Mart 2009 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde birinci sırada Sosyaldemokrat Halk Partisi'nin, 30 Mart 2014 Pazar günü Yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde birinci sırada Hür Dava Partisi'nin, 31 Mart 2019 Pazar Günü Yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde ise birinci sırada Saadet Partisi'nin birleşik oy pusulasında yer aldığı hatırlatıldı.

İŞTE 31 MART'TAKİ YEREL SEÇİMDE PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ SIRALARI

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kullanılacak birleşik oy pusulasında AK Parti 1, CHP 18, DEM Parti 9, MHP 31, İYİ Parti 2, Saadet Partisi 34'üncü sırada yer alacak.

Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralanmıştı:

''Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDA PAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.''