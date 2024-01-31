Uluslararası Adalet Divanı Rusya'yı suçlu buldu
Uluslararası Adalet Divanı, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusunda terörle mücadele anlaşmasını ihlal etmesinden ötürü suçlu buldu.
Haber Giriş : 31 Ocak 2024 18:22, Son Güncelleme : 31 Ocak 2024 19:02
Uluslararası Adalet Divanı, Rusya'yı, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı gruplara 2014 yılında verilen finansal desteği araştırmadığı için suçlu buldu.
Mahkeme, Rusya'ya yöneltilen terörizmi finanse etme suçlamalarını da soruşturma talimatı verdi.
Ukrayna'nın tazminat talebini de geri çevirdi.
Kaynak: Reuters