UEFA seçti: En güzel gol Kerem Aktürkoğlu'nun
Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun golü UEFA tarafından grup aşamasının en güzel golü olarak seçildi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 31 Ocak 2024 19:08, Son Güncelleme : 31 Ocak 2024 19:11
UEFA grup aşamalarının en'lerini seçti.
Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun, İstanbul'da oynadıkları Manchester United maçında attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında atılan en güzel gol seçildi.
25 yaşındaki futbolcusunun gol attığı maç 3-3'lük eşitlikle sona ermişti.
Tete'nin, Kopenhag karşısında kaydettiği gol de 2. sırada yer aldı.
🇹🇷 Kerem Aktürkoğlu wins Goal of the Group Stage! 👏UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 31, 2024
Heres how the fans voted 👇#UCLGOTGS | @Heineken pic.twitter.com/Nh1KvfjmCI