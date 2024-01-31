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Adnan Oktar ve örgüt yöneticilerine hapis cezası

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik, Oktar'ın aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan görülen dava karara bağlandı. Sanıklardan biri 1 yıl 6 ay, diğeri 2 yıl 6 ay hapis cezası alırken, Oktar ile örgüt yöneticisi 12 sanık aynı suçu örgüt kapsamında işledikleri gerekçesiyle 4'er yıl hapisle cezalandırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2024 19:39, Son Güncelleme : 31 Ocak 2024 19:41
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Adnan Oktar ve örgüt yöneticilerine hapis cezası

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan görülen dava karara bağlandı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, sanık Mehmet Murat Atmaca ile avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, sanıkların savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Heyet, sanık Ali Suat Kütahnecioğlu'nu "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçunu işlediği sabit olduğu ve bu suçu örgüte kazandırılacak kişileri etkilemede kullandığı gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis ve 1500 lira adli para cezasına çarptırdı.

Mahkeme, örgüt yöneticileri olan sanıklar Adnan Oktar, Alev Babuna, Ayşegül Hüma Babuna, Aylin Atmaca, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, Mehmet Noyan Orcan, İbrahim Tuncer, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Sucu'yu aynı suçtan Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan cezalandırılmaları sebebiyle 1 yıl 6'şar ay hapis ile 1500'er lira adli para cezasına mahkum etti.

Sanık Mehmet Murat Atmaca'yı "6136 sayılı Kanuna muhalefet" suçundan 2 yıl 6 ay hapis ile 2400 lira adli para cezasına mahkum eden mahkeme, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 13 örgüt yöneticisi sanığın da bu suçtan aynı oranda hapis cezası almasını kararlaştırdı.

Heyet, sanık Rasin Kotil'in, "6136 sayılı Kanuna muhalefet" suçunun unsurları oluşmadığı için beraatına karar verdi.

Mahkeme ayrıca bir kısmı suçta, bir kısmı örgütsel faaliyetler kapsamında kullanılan tabanca, tüfek, fişek, kovan, şarjör, taşıma kılıfı gibi malzemelerin müsadere edilmesini kararlaştırdı.

Oy birliğiyle verilen kararda, sanıkların cezasına indirim uygulanmazken, erteleme yapılmamasına da hükmedildi.

Ne olmuştu?

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik, 215 sanıklı dava, istinafın usulden bozma kararının ardından yeniden görülmüştü. Mahkeme heyeti, ana davaya ilişkin kararını 16 Kasım 2022'de açıklamıştı. Aynı dava kapsamında, örgüte yönelik operasyonda silahların bulunmasıyla ilgili mahkeme, bu suç hakkındaki yargılamanın başka bir esastan yürütülmesine karar vermişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), yerel mahkeme kararı üzerinde yaptığı incelemede, sanıklar hakkında verilen kararı hukuka uygun bularak Nisan 2023'te onamış ve dosya Yargıtay'a gönderilmişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ocak 2024'te, 215 sanıklı Adnan Oktar organize suç örgütü davasına ilişkin aralarında 8 bin 658'er yıl hapse çarptırılan 14 sanığın da olduğu 215 sanık hakkındaki hükümlerin onanması için görüş bildirmişti.

Yargıtay'ın dosya üzerindeki incelemesi sürüyor.

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