Dış ticaret açığı 2023 yılında geriledi

Türkiye'nin ihracatı, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artarak 255 milyar 777 milyon dolara çıkarken, ithalatı yüzde 0,5 azalarak 361 milyar 774 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu işbirliğiyle oluşturulan geçen yılın aralık ayı ve 2023 yılı geneline ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artarak 23 milyar dolara yükselirken, ithalat ise yüzde 11 azalışla 29 milyar 39 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, Aralık 2023'te yıllık bazda yüzde 37,8 azalarak 9 milyar 713 milyon dolardan 6 milyar 39 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı Aralık 2022'de yüzde 70,2 iken geçen ay yüzde 79,2 olarak kayıtlara geçti.

İhracat, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artarak 255 milyar 777 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 0,5 azalarak 361 milyar 774 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı, geçen yıl yüzde 3,2 azalarak 105 milyar 997 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022'de yüzde 69,9 iken geçen yıl yüzde 70,7'ye çıktı.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Geçen ay enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat yüzde 1,7 azalışla 21 milyar 41 milyon dolar, ithalat da yüzde 4,2 azalarak 20 milyar 799 milyon dolar oldu.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Aralık 2023'te 242 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 2,9 azalarak 41 milyar 840 milyon dolara düştü. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 101,2 olalark belirlendi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Aralık ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 679 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 314 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 254 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 217 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 22 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,2'sini oluşturdu.

Ocak-Aralık döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 21 milyar 92 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 14 milyar 826 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 786 milyon dolar ile Irak, 12 milyar 468 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 12 milyar 381 milyon dolar İtalya ile takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,8'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRA RUSYA'NIN

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Aralık ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 209 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 270 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 514 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 470 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 330 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,1'ini oluşturdu.

Ocak-Aralık döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 45 milyar 602 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 44 milyar 980 milyon dolar ile Çin, 28 milyar 684 milyon dolar ile Almanya, 19 milyar 902 milyon dolar ile İsviçre, 15 milyar 778 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,8'ini oluşturdu.