Bursa'da 327 parça tarihi eser ele geçirildi

Operasyon kapsamında şüphelileri gözaltına alan ekipler, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olduğu değerlendirilen 297 adet Roma dönemine ait tarihi sikke, 30 adet tarihi obje, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 adet mermi ele geçirdi.

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